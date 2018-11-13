Прожиточный минимум для высокого лица. «Вы держитесь!..»

Премьеру Медведеву предложили пожить месяц на диете «с макарошками».

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, уже три недели сидящий на так называемой «министерской диете», на пресс-конференции в НСН рассказал, как проходит его попытка прожить месяц на 3,5 тысячи рублей после спора с бывшим министром труда Саратовской области Натальей Соколовой. Она заявила, что на 3,5 тысячи в месяц спокойно можно прожить и питаться «макарошками». Предложение продемонстрировать это на собственном опыте г-жа Соколова отвергла на том основании, что ей «статус не позволяет». Вскоре, впрочем, статус уже позволял ей любые эксперименты с рационом, поскольку губернатор почел за благо уволить ее с министерского поста. По словам Николая Бондаренко, после трех недель такого питания его самочувствие далеко от идеального.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность – это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», - отметил депутат.

Подобный дефицит питания, предусмотренный потребительской корзиной, особенно на постоянной основе, чреват весьма тяжелыми последствиями, вплоть до онкологии, - предупредила на пресс-конференции в НСН врач-диетолог Лидия Ионова.

«Когда у нас всего половину фруктов и чуть больше половины овощей человек может иметь из потребительской корзины от необходимого, что такое дефицит этих продуктов? Это в первую очередь ухудшение состояния иммунной системы. А это – сердечно-сосудистые заболевания, это – ожирение, это – онкологические заболевания», - подчеркнула врач.

На вопрос руководителя пресс-центра НСН Олега Цурикова, кому бы он предложил повторить опыт с «министерской диетой», Николай Бондаренко назвал премьер-министра.

«У нас есть правительство РФ, председатель правительства. Его министры, его кадры несут такие рекомендации в регионы. Мы должны понимать, что власть — это команда», - сказал депутат.

«Николай Николаевич, вы процитировали классика… Я скажу, что в наше время такие классики есть: «денег нет, но вы держитесь». Я Вам тоже желаю держаться, мы следим за Вашим экспериментом», - высказал пожелание глава пресс-центра.

Премьер-министру можно было бы даже сделать послабление – все-таки правительством огромной страны руководит – и положить ему на месяц прожиточный минимум в целом по России для трудоспособного населения, 10 573 рубля. Это втрое больше, чем у саратовского депутата, так что можно будет даже на курочку выкроить.

Сам премьер вряд ли слышал о брошенном ему вызове – Дмитрий Медведев находился в это время в итальянском Палермо и был занят поиском решения ливийской проблемы. И вряд ли мы удостоимся такого представления, как сидящий на прожиточном минимуме глава правительства. Статус не позволяет…

Всеволод Нерознак