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Диетолог предостерегла голодающего саратовского депутата от ожирения

13 Ноября 2018 в 12:20
Диетолог предостерегла голодающего саратовского депутата от ожирения
ФОТО: РИА Новости

При питании на 3,5 тысячи рублей в месяц у человека может повыситься риск ожирения, заявила на пресс-конференции НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

По ее словам, в потребительской корзине, продовольственная часть которой оценивается в 3,5 тысячи рублей, содержится недостаточно фруктов и овощей, а их дефицит может привести к ухудшению состояния иммунной системы.

«Ухудшение состояния иммунной системы — это сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, это онкологические заболевания. Ни о каком сохранении здоровья и обеспечение жизнедеятельности при нынешней потребительской корзине речи идти не может», — сказала диетолог.

В свою очередь, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, уже три недели питающийся на 3,5 тысячи рублей в месяц, заявил, что с начала своей «министерской диеты» начал отмечать за собой слабость, раздраженность и рассеянность. Также депутат рассказал, что из-за вынужденного ограничения порций, чувство голода его практически не покидает.

Напомним, депутат Бондаренко решил питаться на 3,5 тысячи рублей в течение одного месяца после спора с экс-министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, которая заявила, что на эту сумму можно комфортно питаться. На пресс-конференции НСН Бондаренко предложил попробовать «министерскую диету» председателю российского правительства Дмитрию Медведеву.

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