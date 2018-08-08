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Общество

Промывка мозгов. Экономист назвал слишком оптимистичным опрос о тревогах россиян

8 Августа 2018 в 14:08
Промывка мозгов. Экономист назвал слишком оптимистичным опрос о тревогах россиян
Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил НСН, что за свое финансовое будущее опасается куда больше жителей России.

Почти треть россиян считают, что ближайший год станет неудачным для экономики страны, сообщает Ura.ru со ссылкой на опрос «Левада-центра». Столько же респондентов (30%) оценили экономические перспективы России позитивно. Однако четверть россиян высказали опасения по поводу ухудшения материального положения собственной семьи.

В эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский назвал результаты опроса «Левада-центра» оптимистичными.

«Как-то цифры "Левада-центра" выглядят избыточно оптимистичными. По этой логике получается, что две трети россиян считают, что ситуация в экономике вдруг ни с того, ни с сего изменится, особенно на фоне затягивания финансовой удавки, повышения налогов, повышения пенсионного возраста, повышения НДС, скачка цен на топливо, увеличение сборов за капремонт, увеличение коммунальных платежей. Почему-то в 2014-2017 годах было не очень здорово, а тут внезапно в 2018-2019 году на фоне еще более жесткой финансовой политики и закручивания гаек вдруг станет хорошо. Говорить о том, что как-то резко что-то изменится в лучшую сторону, не приходится точно. По крайней мере, мы видим, что в мае-июне темпы роста реальных располагаемых доходов населения упали практически до нулевой отметки, то есть 0,2-0,3 годового роста. Это вообще уже не рост, по-хорошему это падение. Официальная инфляция занижается, доходы падают. Плюс темпы роста экономики, несмотря на скачок цен на нефть, упали. За первые полгода 2018 года средняя цена нефти превысила 69 долларов за бочку при том, что год назад за тот же период она была 49 долларов. Но не в коня корм, темпы роста экономики весной прошлого года составляли 2,5-3%, сейчас опустились до 1%. Экономика практически никак не растет. При этом у нас по-прежнему в шоколаде представители крупного сырьевого капитала. За первые полгода текущего года у 24 долларовых миллиардеров состояние выросло на 20 миллиардов долларов, при том, что 21 миллионов россиян сегодня живут за чертой бедности, то есть доходы ниже прожиточного минимума. Растет пропасть между богатыми и бедными, что расшатывает ситуацию социальной стабильности и может привести к плохим последствиям», — разъяснил экономист.

По словам Жуковского, россияне живут в состоянии некой шизофрении. С одной стороны, социологические опросы показывают, что большинство россиян понимают, что в стране затяжной экономический кризис, но с другой стороны, рейтинг президента бьет исторические рекорды. С одной стороны, всем не нравится, что к ним все активнее лезут в карман, но протестов не видно, сказал экономист. В то же время, по данным Жуковского, за последний месяц произошел сильнейший скачок протестных настроений, причем по экономическим мотивам готовность россиян выйти на улицу достигла максимума весны 2009 года, а по политическим мотивам уровень протестных настроений достиг максимальных отметок за 20 лет. По словам экономиста, есть опасение, что социологи делают свои замеры со знанием управления обществом и предоставляют руководству страны результаты отличные от тех, которые узнает общественность.

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«Социология приукрашивает картину и, как правило, дает более радужные, более оптимистичные оценки действительности по той простой причине, что она используется как некий инструмент промывки мозгов и закладывания определенных цифр, которые необходимо озвучивать на федеральных телеканалах, чтобы успокоить население. "Стало хуже, но будет хорошо. Непопулярные антисоциальные реформы проводятся, но проводятся вынуждено. Критического всплеска протестной активности нет". На самом деле, ситуация сильно ухудшается, особенно в регионах. Больше половины регионов России сегодня вымирают, то есть там смертность превышает рождаемость. В 71 регионе наблюдается рост смертности, в 60 наблюдается падение рождаемости, а в 27 регионах смертность превышает рождаемость более чем в 1,5-2 раза. Так что этим цифрам я бы точно не доверял, они скорее инструмент политических и идеологических манипуляций», — резюмировал собеседник НСН.

Ранее результаты опроса Фонда «Общественное мнение» показали, что более половины россиян (54%) заявили о желании работать после выхода на пенсию. Лишь 19% респондентов сказали, что не хотели бы продолжать трудиться на пенсии, а 23% затруднились с ответом.
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