Промывка мозгов. Экономист назвал слишком оптимистичным опрос о тревогах россиян

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил НСН, что за свое финансовое будущее опасается куда больше жителей России.

Почти треть россиян считают, что ближайший год станет неудачным для экономики страны, сообщает Ura.ru со ссылкой на опрос «Левада-центра». Столько же респондентов (30%) оценили экономические перспективы России позитивно. Однако четверть россиян высказали опасения по поводу ухудшения материального положения собственной семьи.

В эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский назвал результаты опроса «Левада-центра» оптимистичными.

«Как-то цифры "Левада-центра" выглядят избыточно оптимистичными. По этой логике получается, что две трети россиян считают, что ситуация в экономике вдруг ни с того, ни с сего изменится, особенно на фоне затягивания финансовой удавки, повышения налогов, повышения пенсионного возраста, повышения НДС, скачка цен на топливо, увеличение сборов за капремонт, увеличение коммунальных платежей. Почему-то в 2014-2017 годах было не очень здорово, а тут внезапно в 2018-2019 году на фоне еще более жесткой финансовой политики и закручивания гаек вдруг станет хорошо. Говорить о том, что как-то резко что-то изменится в лучшую сторону, не приходится точно. По крайней мере, мы видим, что в мае-июне темпы роста реальных располагаемых доходов населения упали практически до нулевой отметки, то есть 0,2-0,3 годового роста. Это вообще уже не рост, по-хорошему это падение. Официальная инфляция занижается, доходы падают. Плюс темпы роста экономики, несмотря на скачок цен на нефть, упали. За первые полгода 2018 года средняя цена нефти превысила 69 долларов за бочку при том, что год назад за тот же период она была 49 долларов. Но не в коня корм, темпы роста экономики весной прошлого года составляли 2,5-3%, сейчас опустились до 1%. Экономика практически никак не растет. При этом у нас по-прежнему в шоколаде представители крупного сырьевого капитала. За первые полгода текущего года у 24 долларовых миллиардеров состояние выросло на 20 миллиардов долларов, при том, что 21 миллионов россиян сегодня живут за чертой бедности, то есть доходы ниже прожиточного минимума. Растет пропасть между богатыми и бедными, что расшатывает ситуацию социальной стабильности и может привести к плохим последствиям», — разъяснил экономист.

По словам Жуковского, россияне живут в состоянии некой шизофрении. С одной стороны, социологические опросы показывают, что большинство россиян понимают, что в стране затяжной экономический кризис, но с другой стороны, рейтинг президента бьет исторические рекорды. С одной стороны, всем не нравится, что к ним все активнее лезут в карман, но протестов не видно, сказал экономист. В то же время, по данным Жуковского, за последний месяц произошел сильнейший скачок протестных настроений, причем по экономическим мотивам готовность россиян выйти на улицу достигла максимума весны 2009 года, а по политическим мотивам уровень протестных настроений достиг максимальных отметок за 20 лет. По словам экономиста, есть опасение, что социологи делают свои замеры со знанием управления обществом и предоставляют руководству страны результаты отличные от тех, которые узнает общественность.