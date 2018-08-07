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ФОМ: Более половины россиян хотят работать на пенсии

7 Августа 2018 в 15:30
ФОМ: Более половины россиян хотят работать на пенсии

Более половины россиян (54%) заявили о желании работать после выхода на пенсию. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Лишь 19% респондентов сказали, что не хотели бы продолжать трудиться на пенсии. Кроме того, 23% затруднились с ответом.

Опрос также показал, что почти половина россиян (49%) россиян намерена копить деньги на старость. Из них 21% поделились, что станут это делать не раньше, чем через 10 лет, и почти столько же (20%) — в ближайшие годы. Между тем, по данным ФОМ, 8% респондентов сказали, что уже начали копить на старость. Нет ответа на этот вопрос у 12% участников опроса.

Опрос был проведен 28–29 июля в 53 регионах России, в нем участвовали 1,5 тыс. человек.

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