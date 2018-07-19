В пять раз больше. Экономист об инфляции к концу года

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В эфире НСН Владислав Жуковский назвал «далеким от реальности» прогноз ЦБ о инфляции на уровне 4 процентов к концу 2018 года.

Инфляция в России к концу 2018 года достигнет значений 3,5-4 процентов, сообщили в Центробанке. Постепенное повышение, как отмечает регулятор, начнется в июле. В этом месяце, по оценкам ЦБ, месячная инфляция составит 0,2-0,4 процента, а годовая— 2,4-2,6 процента.



Экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский считает, что прогнозы Банка России «не имеют никакого отношения к действительности» и более реалистично выглядят оценка населением уровня инфляции, многократно превышающая данные ЦБ.

«Те цифры, которые приводятся, как некие объективные данные о росте цен, не имеют никакого отношения к действительности. Это цифра с потолка, которая призвана создать у общества иллюзию стабильности, устойчивости и выхода из кризиса. Мол, смотрите, у нас цены практически не растут. На самом деле, тот же Центробанк признает, что по всем социологическим опросам наблюдаемая населением инфляция –то, как само население оценивает рост цен в стране, примерно в 5-6 раз выше того, что публикует сам ЦБ. То есть, население оценивает инфляцию, в лучшем случае, в 10-11 процентов, а ряд категорий – выше 15 процентов», - заявил эксперт.

Рост цен экономист связывает с так называемой инфляцией издержек.

«Это не инфляция спроса, вызванная избытком денег у населения, ростом денежной массы и ростом уровня жизни населения. Инфляция издержек связана с тем, что стабильно по всем фронтам растут издержки производства, которые рано или поздно переносятся на цену готового конечного продукта. Объявленное повышение налога на добавленную стоимость на два процентных пункта по цепочке приведет к удорожанию товаров не на два процента, а минимум на 6 или 8 процентов. По факту, для большинства граждан страны цены вырастут минимум процентов на 10. А для каких-то категорий граждан – более, чем на 15», - прогнозирует Жуковский.

Ранее Росстат зафиксировал замедление инфляции - с 10 по 16 июля она составила 0,1 процента, а потребительские цены с начала года выросли на 2,5 процента, отмечает Газета.ру.