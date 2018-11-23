Профсоюз полиции рассказал, как избежать пыток и смертей в отделениях

Во время допроса в одном из столичных отделений полиции скончался подозреваемый. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе московского управления МВД, задержанный по подозрению в разбое гражданин 1980 года рождения умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Инцидент произошел в служебном кабинете ОМВД России по району Вешняки. По факту происшествия проводится проверка.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал НСН, что обычно задержанным, которым становится плохо, вызывается скорая. Однако, это не всегда помогает.
«Если сотрудники видят, что человеку плохо, должны были сразу вызвать скорую помощь. Но у нас были случаи, когда сотруднице было плохо, приезжала скорая, а руководство скорую возвращало. И только вторая скорая эту сотрудницу вывезла!», — рассказал глава профсоюза.
«Это выгодно для самих сотрудников, [чтобы показать], что они к нему не применяли никаких средств воздействия и тому подобное. Человек сидел спокойно, его допрашивали, вдруг ему стало плохо, и он умер. Здесь всегда можно обвинить сотрудника полиции в том, что он что-то не так сделал. А зачем ему это, если он этого не делал, допустим? Ему нужна эта видеокамера, просто как хлеб», — отметил глава профсоюза.
Пашкин отметил, что профсоюз выступает с этой инициативой уже с 2009 года. Причем некоторые сотрудники правоохранительных органов уже начали сами приобретать видеокамеры, рассказал собеседник НСН.
«Только добились, что гаишников оснастили такими вещами и то, только по Москве, в области такого нет. МВД если захочет, оно это сделает, потому что камеры копейки стоят. В Китае закупить партию на все МВД, 500 рублей будет стоить каждая камера. Нормальные, честные сотрудники сами покупают себе эти камеры и с ними ходят. Особенно сотрудники патрульно-постовой службы, потому что они постоянно сталкиваются с людьми, и люди их зачастую оговаривают, что вот он у меня деньги украл или он меня ударил, а тут извините камера. Сотрудники даже часто рассказывали, что когда с камерой, абсолютно по-другому гражданин себя ведет. Без камеры может и матом обложить, и толкнуть, и что угодно сделать, а тут, когда на камеру все это записано, извините, сразу будет 318 или 319 статья УК, неповиновение или нападение на сотрудника. То есть это и граждан дисциплинирует, и сотрудников», — резюмировал Пашкин.
Ранее стало известно, что двух из трех бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, могут отпустить на свободу. Адвокат одного из подзащитных сообщил об алиби двух подозреваемых.