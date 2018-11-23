Профсоюз полиции рассказал, как избежать пыток и смертей в отделениях

Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН, как видеорегистраторы на сотрудниках могут спасти жизни.

Во время допроса в одном из столичных отделений полиции скончался подозреваемый. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе московского управления МВД, задержанный по подозрению в разбое гражданин 1980 года рождения умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Инцидент произошел в служебном кабинете ОМВД России по району Вешняки. По факту происшествия проводится проверка.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал НСН, что обычно задержанным, которым становится плохо, вызывается скорая. Однако, это не всегда помогает.

«Если сотрудники видят, что человеку плохо, должны были сразу вызвать скорую помощь. Но у нас были случаи, когда сотруднице было плохо, приезжала скорая, а руководство скорую возвращало. И только вторая скорая эту сотрудницу вывезла!», — рассказал глава профсоюза.