Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе могут отпустить

Двух из трех бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, могут отпустить на свободу, сообщает «ГорОбзор.ру» со ссылкой на источник, близкий к материалам дела.

Речь идет о бывшем начальнике отдела МВД по Уфимскому району Эдуарде Матвееве и экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салавате Галиеве. Об их алиби в беседе с «РИА Новости» заявил адвокат Галиева Аслям Халиков. По его словам, Галиев и Матвеев вышли из отдела полиции в районе 22 часов, а девушка-дознаватель, обвиняющая их в изнасиловании, заявила, что преступление произошло с 22:40 до 00:30.

Кроме того, защита собрала показания свидетелей, записи с видеокамер и другие материалы, указывающие на алиби подозреваемых полицейских, сообщает Ura.ru.

Напомним, что все три подозреваемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы были арестованы до 31 декабря. Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.