Опорочили честь и достоинство. Подозреваемых в изнасиловании коллеги уволили из МВД

В региональном МВД проводится служебная проверка по факту изнасилования.

Подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы сотрудников полиции уволили из МВД. Об этом говорится на сайте регионального ведомства. В качестве причины обозначен «проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции». В настоящий момент проводится служебная проверка по факту ЧП, по результатам которой будет принято решение о привлечении должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. Сейчас экс-сотрудники полиции находятся под стражей.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.

«Дерьмо всплывает кверху и там плавает. Вот они там, эти три дерьма, в Уфе и всплыли. У меня других слов просто нет. Я знаю большого руководителя МВД, который лет 15-20 назад изнасиловал дознавательницу, у нее родился ребенок, он ей алименты платил, а сейчас он генерал. Все об этом знают. Мы об этом писали руководству МВД, но это все хотят скрыть. Они же начальники и бабки платят всем. Коррупция в МВД настолько поражает, что я даже не знаю, куда дальше», - возмутился Пашкин.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина в эфире НСН подтвердила, что в военных и силовых ведомствах подобные факты случаются.

«Этот случай не единичен. Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства. Грубо говоря: дала - карьерный рост, нет - пошла вон! Наша команда уже занимается разработкой закона о сексуальных домогательствах, который изначально непопулярен даже среди моих коллег, но, на наш взгляд, он крайне необходим», - заверила НСН Пушкина.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что трое сотрудников МВД расписывали спиртные напитки. После этого один из них позвал в кабинет 23-летнюю дознавательницу. Там на неё напали трое мужчин, среди которых начальник ОМВД России по Уфимскому району, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. Позже стало известно, что Девушка является дочерью местного начальника силового подразделения МВД Башкирии.