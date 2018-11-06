Продолжение волны блокировок. Аналитик о новых ограничениях для мессенджеров

Правительство утвердило новые правила проверки пользователей мессенджеров, согласно которым сервисом сможет пользоваться только тот человек, чей номер телефона указывался при регистрации. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, операторы будут обязаны вносить сведения о том, в каких приложениях клиенты ведут переписку. Эту информацию им будут передавать сами мессенджеры. Кроме того, администраторы мессенджера теперь обязаны проверять корректность номера. На обработку запроса от сервиса сотовым операторам дается 20 минут. Правила вступят в силу спустя 180 дней.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин отметил в эфире НСН, что у сотовых операторов на сегодняшний день нет технических возможностей для того, чтобы контролировать все мессенджеры. По его словам, новые правила пользования мессенджерами говорят о некомпетентности чиновников в данном вопросе.
«Российские мессенджеры, скорее всего, будут соответствовать этим запросам, но если мы говорим про глобальную ситуацию, то есть про Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram и прочее, они, скорее всего, соответствовать этому не будут и не захотят идти на сотрудничество. Обязать их это делать возможностей нет. Попытки блокировки Telegram уже показали бессмысленность этой затеи, но видимо к Telegram добавятся другие мессенджеры, которые попытаются блокировать. На мой взгляд, сама затея показывает то, что чиновники не понимают, куда они лезут, что они делают, и главное, зачем. Ни одного практического вопроса эта инициатива не решает», — заметил аналитик.
Напомним, что в начале ноября замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что от блокировок в Интернете придется отказаться из-за их неэффективности. Волин привел в пример ситуацию в КНР, которая доказывает, что можно обойти любую блокировку. Об этом замминистра заявил в преддверии IV Российско-китайского медиафорума в Шанхае. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН, почему считает блокировку сайтов бессмысленным занятием.