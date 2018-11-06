Продолжение волны блокировок. Аналитик о новых ограничениях для мессенджеров

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал НСН, почему требование пользоваться мессенджером только с номером телефона не будет выполняться.

Правительство утвердило новые правила проверки пользователей мессенджеров, согласно которым сервисом сможет пользоваться только тот человек, чей номер телефона указывался при регистрации. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, операторы будут обязаны вносить сведения о том, в каких приложениях клиенты ведут переписку. Эту информацию им будут передавать сами мессенджеры. Кроме того, администраторы мессенджера теперь обязаны проверять корректность номера. На обработку запроса от сервиса сотовым операторам дается 20 минут. Правила вступят в силу спустя 180 дней.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин отметил в эфире НСН, что у сотовых операторов на сегодняшний день нет технических возможностей для того, чтобы контролировать все мессенджеры. По его словам, новые правила пользования мессенджерами говорят о некомпетентности чиновников в данном вопросе.