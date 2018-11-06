Мессенджером сможет пользоваться только владелец телефона

Правительство готовится ввести новые правила проверки пользователей мессенджеров. Согласно разработанному законопроекту, мессенджером сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона.

Как уточняет RT, проверять информацию обяжут администраторов, а сотовые операторы будут вносить в базы данных сведения об используемых приложениях, а также уникальный код идентификации пользователя. На верификацию данных о клиенте сотовым компаниям дадут 20 минут. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» отметил, что решение правительства является «необходимым шагом к созданию безопасной коммуникационной среды, как для граждан, так и для государства в целом».

Проект постановления вступает в действие по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.