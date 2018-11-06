Мессенджером сможет пользоваться только владелец телефона

Как уточняет RT, проверять информацию обяжут администраторов, а сотовые операторы будут вносить в базы данных сведения об используемых приложениях, а также уникальный код идентификации пользователя. На верификацию данных о клиенте сотовым компаниям дадут 20 минут. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» отметил, что решение правительства является «необходимым шагом к созданию безопасной коммуникационной среды, как для граждан, так и для государства в целом».
Проект постановления вступает в действие по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.
Ранее на пресс-конференции НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков рассказал о взаимодействии всех структур, которое поможет уменьшить риск получения фейковой информации родителями о похищении их детей.