Мариничев сравнил блокировки в интернете с постами ГИБДД

Интернет-омбудсмен заявил в эфире НСН, что рано или поздно власти откажутся от неэффективных методов регулирования контента.

Минкомсвязь считает необходимым отказаться от блокировок в интернете. Об этом заявил заместитель министра Алексей Волин в преддверии IV Российско-китайского медиафорума в Шанхае. «Мы считаем, что блокировки все больше и больше показывают свою неэффективность», - сказал он, отмечая, что технологии сегодня позволяют людям обходить запреты.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН, почему считает блокировку сайтов бессмысленным занятием.

«Я изначально выступал и выступаю против каких-либо блокировок, считая их абсолютно неэффективными и бессмысленными. Блокировка – это дополнительная нагрузка на провайдеров, на бизнес и опосредовано на нас с вами - пользователей интернета. Это ухудшает экономические показатели страны, создает проблему для развития. Рано или поздно, конечно, от блокировок откажутся. Потому что это все деструктивная функция. Она чем-то похожа на посты ГИБДД. Помните, сколько их было раньше? Сейчас вы все реже их встречаете», - сообщил он.

Собеседниквыразил уверенность, что в будущем государство перейдет в иную плоскость работы и взаимодействия с другими государствами для того, чтобы бороться с противоправными действиями и преступностью.

«Придет момент, когда мы откажемся от каких-либо блокировок, ограничений, но перейдем к состоянию предъявления требований к тем, кто создает контент. Эти люди должны будут нести ответственность. Здесь уже вопрос о единстве требований, законодательства и синхронизации действий на уровне межгосударственного общения. Нельзя сказать, что эта проблематика исключительно российская, это вызов в целом всему мировому сообществу. Ни одна страна в мире не сможет бороться с каким-либо явлением, если не будет синхронизироваться с другими странами. Во всех странах нельзя убивать людей, везде запрещена детская порнография. Бороться нужно не только с дистрибуцией противоправного контента, а непосредственно находить и наказывать тех людей, которые производят этот контент, где бы они не находились. Это то, к чему все должно прийти», - добавил он.

Ранее сообщалось, что 1 ноября представители поисковых систем и правообладатели планируют подписать меморандум по борьбе с пиратским контентом. До этого российские медиа и интренет- компании в ходе встречи сняли все основные противоречия. Согласно соглашению, пиратские копии будут удаляться во внесудебном порядке.