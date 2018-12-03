Пригожин подвел итоги перепалки со Шнуровым

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН ответил стихами на стихи Шнурова.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое стихотворение. Саркастические строки были написаны в ответ продюсеру Иосифу Пригожину, который резко высказался в отношении фанатов Шнура, подпевающих ему матерные песни. «Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, буду слушать я теперь Валерию», - написал Шнуров. Музыкант признал, что в его песнях, все как в жизни – мат на мате. Он в шутку извинился, что пел так, как слышится и пообещал «забрать все слова обратно».

В эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин рассказал о семейных разногласиях, вызванных перепалкой с Сергеем Шнуровым.

«Как я, так и он, Сергей Шнуров, мы друг друга не обидели ни в чем. Извините, опять в рифму получилось. Вопрос в том, что либо не нужно выпускать закон, либо сделать его таким, чтобы его выполняли. Демократия — это не вседозволенность. Нужно не только издавать законы, но и контролировать их исполнение. Сейчас же получается, что нет связи между законом и обществом», — объяснил продюсер.

По его словам, в России возвели мат на уровень культа русского языка. Пригожин отметил, что в случае продолжения в языке останутся только 10 слов, клички и мат.

«Конечно, русский язык особенный, конечно, многие со мной не согласятся, потому что 70% ругаются матом. Хочется сказать людям, чтобы они очнулись, опомнились, что вы делаете? Ведь скоро кроме мата ничего не останется, и мы будет пожинать плоды этого всего. Нельзя это насаждать. Должна быть хоть какая-то культура. Нужно объяснять людям, что такое хорошо, а что плохо. Однако самое страшное, что мат побеждает все больше. В этом смысле общество проигрывает», — призвал Пригожин.

Продюсер напомнил, что российское общество и его предпочтения высмеиваются уже давно и не только Сергеем Шнуровым.

«Вспомните, как Сергей говорил, что "любит наш народ всякое говно" и люди ликовали. Сколько великий Задорнов смеялся над обществом, и они в след аплодировали. Создается впечатление, что люди получают больше удовольствия от мата, чем от секса. Он стал заменителем оргазма. Я поражаюсь нашим людям! Они хотят добиться чего-то от власти, но при этом сами для этого ничего не хотят делать. Мы можем потерять нашу страну. Мат - вещь заразная как вирус. Сейчас мне стыдно смотреть, как некоторые родители общаются со своими детьми — я по-другому воспитан», — заявил Пригожин.

Собеседник агентства рассказал о хобби своей семьи, которое включает пешие прогулки по городу и поездки в метро. При этом Пригожин посетовал на то, что практически невозможно встретить людей, которые бы разговаривали на чистом русском языке, не разбавленном грубостями.

«Я не чистюля, я не из благополучной семьи, я с улицы, вынужден был подниматься с колен. Поэтому, я все это видел, но стремлюсь к чему-то большому, высокому и интересному. Однако то, что мы слышим на улице — заразительно. Я сам невольно замечаю, что цепляю это на себя. Бывает, что мне даже Валерия делает замечания. То есть получается, что ты невольно приносишь это домой. Это летит рикошетом на наших детей. Одно дело, когда мат используется в разговоре между мужчинами, а другое, когда в присутствии женщин и детей», — поделился эмоциями продюсер.

Пригожин отметил, что, несомненно, можно встретить матерные выражения и у русских классиков, однако эти вещи сравнивать нельзя.

«Это такой красиво вставленный мат, но нельзя сравнивать есенинский мат с пошлостью. Это принципиально разные вещи. Я не говорю о том, что пусть Шнуров не поет. Пусть поет все, что угодно, но как может возбуждать и доводить до состояния эрекции возвышение на пьедестал мата? Сергей сам по себе умный человек. Он никогда и не скрывал, что он продает то, что продается, что востребовано, что нравится людям. Он не собирается никого воспитывать, ему это не нужно. Он занимается бизнесом и гениально это делает. Я это даже не обсуждаю. Я не ставлю под сомнение то, что он хороший музыкант. Группа же прекрасная. Я с удовольствием слушаю группу «Ленинград», но приличные песни или в одиночестве», — рассказал он.

Иосиф Пригожин также отметил, что из-за его высказывания произошла крупная ссора внутри его семьи. В частности, он призвал фанатов «Ленинграда» не срываться на его семье. Он также отметил, что сам Сергей Шнуров уважает Валерию и, даже, некогда предложил ей записать альбом.

«Валерия отказалась! Но не потому что хотела обидеть Сергея, а потому что она не может это петь. Они слушали песни, обсуждали. Но Валерия не коммерческий человек, не бизнесовый. Она не поёт ради выгоды. Она поет, потому что ей это нравится», — объяснил собеседник НСН.

Напомним, ранее Пригожин в эфире «Говорит Москва» назвал фанатов Шнурова «лохами». Он отметил, что не имеет ничего против него самого, но уверен, что фанатов «Ленинграда» нужно штрафовать за хайп на мате в публичных местах.