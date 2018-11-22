Соловьёв: Невзоровым овладели мелкие бесы

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко

Телеведущий в эфире НСН ответил на критику со стороны журналиста.

Журналист Александр Невзоров высказал мнение, что телеведущий Владимир Соловьёв ушёл бы на дно в условиях критичного и свободного выбора зрителей видеохостинга YouTube. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Как утверждает Невзоров, Соловьёв попросту является хорошим артистом, который «вообразил себя журналистом, забыв, что он плод канала». Более того, он посчитал, что телеведущий «потерял берега» в ситуации с блогером Юрием Дудём.

В свою очередь,в эфирепосчитал выступление Невзорова попыткой сгладить глупость.

«[Этого] человека я, вежливо говоря, давно не уважаю. Сегодняшнее выступление – это попытка сгладить глупость ситуации, когда они с Белковским (публицист Станислав Белковский – примечание НСН) умудрились повторить какую-то чушь, высказанную на каком-то Telegram-канале, что моё выступление в Петербурге сорвано и что туда никто не пришёл. На том выступлении было 1600 человек и шла прямая трансляция в YouTube. Теперь этот несчастный человечек, многократно бывший депутатом Госдумы, пытается выйти из ситуации, где он оказался обычным мелким врунишкой. Извиняться он не научился, поэтому придумывает какие-то истории», - пояснил журналист.

По словам Владимира Соловьёва, Александром Невзоровым овладели мелкие бесы.

«Он не имеет ни малейшего представления о том, кто я такой, не имеет ни малейшего представления о моих отношениях к Дудю или кому-то ещё. Ему надо с собой разобраться, потому что мелкие бесы, которые им владеют, сильно отражаются на его умственных и аналитических способностях», - заключил в эфире НСН Соловьёв.

Напомним, ранее телеведущий во время радиоэфира раскритиковал Юрия Дудя. Соловьёв подчеркнул, что попытка видеоблогера стать Шнуром (лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым) в журналистике ему не удалась. Более того, как отметил телеведущий, то, что Дудь садится в кадр и задаёт написанные неясно кем вопросы, не делает его журналистом.