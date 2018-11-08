Пригожин поспорил с Дробышом по поводу раскрутки изнасилованной дознавательницы

ФОТО: Иосиф Пригожин // РИА Новости

Продюсер заявил НСН, что тщательно подходит к отбору подопечных и оберегает мир музыки от посторонних людей.

Продюсер Виктор Дробыш согласился заняться раскруткой начинающей звезды — дознавательницы из Уфы, обвинившей коллег в групповом изнасиловании. Как выяснила ранее «Комсомольская правда», девушка помимо службы в органах занималась музыкой. Она выкладывала ролики с музыкальными экспериментами на YouTube-канале, и даже поступила на заочное отделение Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова на специальность «звукорежиссура».

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН удивился тому, что девушка хочет заработать очки для музыкальной карьеры, используя столь непривлекательные обстоятельства личной жизни.

«Мы живём по такому принципу сегодня — без стыда, без совести. Во-первых, мы не стесняемся говорить о том, что с нами произошло, делаем на этом хайп. Мир вообще перевернулся с ног на голову. Мне трудно сказать, что это — дознаватель вдруг пошла в артистки после громкого скандала! Остаётся только разобраться, не опорочил ли этот скандал честь мундира и тех людей, которых обвиняли в том, что произошло. На волне этого эксклюзива люди пытаются что-то сделать. Это мне не понятно. Понятно, что горевать не стоит, надо идти дальше, вперёд. Но чувство стыда, совести у людей вообще есть?», — возмутился Пригожин.

Оказать поддержку на музыкальном поприще и тем более заняться раскруткой начинающей певицы собеседник НСН отказался. По его мнению, в шоу-бизнесе и так много людей, далёких от музыки.

«Я не готов с такими людьми работать и что-то им предлагать. Если Виктору нравится, может, он в поиске артистов. Я не ищу артистов с плохой репутацией. Я очень уважаю людей профессии. И хочу, чтобы в нашей индустрии всё-таки люди появлялись, которые имеют отношение к музыке. Мы и так уже имеем дело с людьми разного толка, не имеющими отношения к музыке никакого. Но мало ли, кто каким талантом обладает… Но мне эта история вообще не симпатична. Что-то в ней нечистое происходит», — заключил Пригожин.

Напомним, резонансное дело об изнасиловании дознавательницы произошло в Уфе. Трое высокопоставленных сотрудников полиции распивали в кабинете одного из них спиртное и попросили зайти свою подчинённую. Наутро она написала заявление о групповом изнасиловании. Позже обвиняемые полицейские были уволены. Сейчас Следственный комитет Башкирии предъявил им обвинение.