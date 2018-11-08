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Общество

Правительство не волнует скрытая накрутка цен на бензин

8 Ноября 2018 в 09:49
Правительство не волнует скрытая накрутка цен на бензин
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил в эфире НСН, что нефтяники должны выбирать между прибылью и лояльностью клинетов.

СМИ рассказали о попытках крупных нефтяных компаний скрыто повысить цены для корпоративных клиентов после заморозки цен на бензин. Как утверждают журналисты, с июня скидки для них либо отменялись, либо активно сокращались. Более того, в скором времени для топливных карт и вовсе могут ввести сервисный сбор, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько неназванных источников. В то же время в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует промышленность и энергетику, не подтвердили и не опровергли информацию, уточнив, что правительство не обладает информацией о клиентских программах сетей.

Правительство действительно не волнует скидочная политика нефтяных компаний, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в эфире НСН (слушайте аудио).

Накрутка втихаря. Нефтяники отыграются за заморозку цен на корпоративных клиентах
«Каждая компания решает для себя. В принципе, соглашение с правительством этот момент никак не обговаривает. Главное, чтобы уровень цен по сервисным картам не выходил за те параметры, которые были обозначены правительством. Пусть теперь они отказываются от скидок определенной категории клиентов. Правительство это никак не волнует, это проблема самой компании. Каждая компания должна будет решить, что им важнее: лояльность клиентов, которым они выдают карточки, чтобы они постоянно к ним ехали взамен на скидки за лояльность, либо сиюминутное получение большей прибыли при заправке каждого литра в ущерб лояльности этой категории клиентов», — пояснил аналитик.

Напомним, ранее Дмитрий Козак заявил, что государственное регулирование цен на топливо в России ввести невозможно, поскольку это приведёт к потере сети АЗС и дефициту топлива. В то же время вице-премьер подтвердил, что качество бензина на некоторых заправках оставляет желать лучшего.
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