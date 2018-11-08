Правительство не волнует скрытая накрутка цен на бензин

СМИ рассказали о попытках крупных нефтяных компаний скрыто повысить цены для корпоративных клиентов после заморозки цен на бензин. Как утверждают журналисты, с июня скидки для них либо отменялись, либо активно сокращались. Более того, в скором времени для топливных карт и вовсе могут ввести сервисный сбор, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько неназванных источников. В то же время в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует промышленность и энергетику, не подтвердили и не опровергли информацию, уточнив, что правительство не обладает информацией о клиентских программах сетей.
Правительство действительно не волнует скидочная политика нефтяных компаний, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в эфире НСН (слушайте аудио).
Напомним, ранее Дмитрий Козак заявил, что государственное регулирование цен на топливо в России ввести невозможно, поскольку это приведёт к потере сети АЗС и дефициту топлива. В то же время вице-премьер подтвердил, что качество бензина на некоторых заправках оставляет желать лучшего.