СМИ узнали о коварной схеме нефтяников по накрутке цен на топливо

Автозаправки крупных сетей стали скрыто повышать цены на бензин. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, на топливные карты, по которым корпоративным клиентам должны предоставляться скидки, начали начисляться наценки на топливо. По данным СМИ, такая ситуация на рынке сложилась с июня.

Как сообщает Ura.ru, первой компанией, которая ввела надбавки к ценам оказалась «Газпром нефть». В сети объяснили изменения нестабильной ситуацией на рынке. Причем формально надбавки считаются «сервисным сбором за топливную карту», но в реальности клиентам приходится переплачивать 5 процентов за дизельное топливо и 1 процент за бензин.

Отмену скидок или ухудшение скидочной политики по картам для отдельных категорий клиентов также заметили автовладельцы, пользующиеся услугами «ЛУКОЙЛа».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил о договорённости с нефтяными компаниями и независимыми АЗС о неповышении розничных цен на бензин до конца 2018 года. Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко заявил в эфире НСН, что такая заморозка цен не помогла урегулировать ситуацию на рынке.