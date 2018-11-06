Поводы выпить останутся. Сокращение числа алкомагазинов россиянам не поможет

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН, почему предложенная мера не поможет сократить потребление спиртного.
В России может сократиться в 2,5 раза количество магазинов с алкоголем и табаком. С предложением установить лимит примерно до 50 магазинов на 100 тысяч человек выступил экспертный совет при правительстве. Об этом говорится в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью нацпроекта «Демография», пишут «Известия». Целью проекта является повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году, для чего необходимо сократить потребление населением алкогольной и табачной продукции, а в этом направлении пространственные ограничения считаются одними из самых эффективных методов.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН рассказал, почему сокращение числа магазинов, продающих алкоголь, не поможет сократить потребление спиртного среди населения (слушайте аудио).
«Никаких оснований для сокращения числа торговых точек в России нет. Я всегда привожу пример: какая вам разница, вокруг вашего дома, например, пять магазинов продают алкоголь или два магазина, то есть в 2,5 раза меньше. Вы что, от этого в 2,5 раза меньше пить начнете? Да ни на миллиграмм вы меньше не начнете, потому что поводы и причины остаются прежние», — заявил эксперт.
Ранее в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвященная запрету на продажу алкоголя в спальных районах и жилых домах. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал о происхождении такого предложения, а президент Гильдии маркетологов Игорь Березин предупредил о риске роста нелегального оборота в случае принятия этой инициативы.