Поводы выпить останутся. Сокращение числа алкомагазинов россиянам не поможет

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН, почему предложенная мера не поможет сократить потребление спиртного.

В России может сократиться в 2,5 раза количество магазинов с алкоголем и табаком. С предложением установить лимит примерно до 50 магазинов на 100 тысяч человек выступил экспертный совет при правительстве. Об этом говорится в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью нацпроекта «Демография», пишут «Известия». Целью проекта является повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году, для чего необходимо сократить потребление населением алкогольной и табачной продукции, а в этом направлении пространственные ограничения считаются одними из самых эффективных методов.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН рассказал, почему сокращение числа магазинов, продающих алкоголь, не поможет сократить потребление спиртного среди населения (слушайте аудио).