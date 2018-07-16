Брюн: В спальных районах нужно запретить продавать алкоголь из-за детей

В ходе пресс-конференции НСН посвященной запрету на продажу алкоголя в спальных районах и жилых домах главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал о происхождении инициативы. По его словам, запретить продажу алкогольной продукции в шаговой доступности от жилых домов необходимо ради детей, которые вынуждены наблюдать распитие алкоголя возле подъездов.

«Предложение продиктовано моей личной болью, а также болью женщин, матерей, которые сталкиваются с этим каждый день», — заявил Брюн.

Он напомнил, что привычка употребления алкоголя и курения начинается с детства, благодаря так называемому процессу импринтинга.

Кроме того, вывести продажу алкогольной продукции в специализированные алкомаркеты в некотором удалении от подъездов жилых домов уже получило поддержку многих людей, заявил главный нарколог Минздрава.

Инициативу планируется в скором времени представить на рассмотрение в Госдуму.