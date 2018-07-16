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Гильдия маркетологов: Запрет алкоголя в жилых домах вызовет рост контрафакта

16 Июля 2018 в 13:01
Гильдия маркетологов: Запрет алкоголя в жилых домах вызовет рост контрафакта

Запрет на реализацию алкогольной продукции в сертифицированных точках продаж в жилых домах может спровоцировать рост нелегального рынка. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции НСН президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По его словам, проблема распития алкоголя вблизи жилых домов объясняется не шаговой доступностью алкомаркетов, а нарушением существующих законов, исполнение которых не контролируется должным образом на местах соответствующими органами.

Важным элементом проблемы алкоголизма, отметил глава Гильдии маркетологов, является то, что люди пьют то, что пить небезопасно и не должно, в том числе контрафактный алкоголь.

«Оптимисты говорят, что в тени находится четверть рынка, пессимисты говорят, что половина рынка потребления. То есть сотни миллионов единиц алкогольной жидкости, о которых мы ничего не знаем», — сказал Березин в пресс-центре НСН.

Березин подчеркнул, что качественный алкоголь, к употреблению которого вместо контрафакта призывают эксперты, продается в контролируемых точках продаж, которые, в том числе, находятся в жилых домах и в спальных районах. Таким образом, запрет на реализацию алкогольной продукции в этих точках может усугубить ситуацию с нелегальным оборотом.

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