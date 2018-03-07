Посольство Израиля возмутило мороженое «Бедный еврей»

Пресс-атташе дипмиссии заявил НСН, что государственная атрибутика Израиля не может использоваться подобным образом.

Накануне стало известно, что прокуратура Набережных Челнов намерена проверить производителя мороженого «Бедный еврей», в упаковке которого использована госатрибутика Израиля.

Пресс-атташе израильского посольства Алекс Гандлер разъяснил НСН позицию дипмиссии по этому вопросу.

«В посольство Израиля в Москве не поступало каких-либо обращений о получении разрешения на использование изображения флага Государства Израиль на упаковке российских товаров. Посольство возражает против того, чтобы государственная атрибутика Израиля применялась в таких целях. В настоящее время, как известно, прокуратура Набережных Челнов проводит проверку на предмет законности использования названия и изображения государственного флага Израиля. Посольство ожидает результатов проверки и надеется, что будет принято решение, аналогичное случаям, предусмотренным законами о правилах использования государственных атрибутов Российской Федерации», - сказал он.

Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН возмутился появлению мороженого с таким названием.