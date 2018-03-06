Прокуратура Набережных Челнов проверит производителя мороженого «Бедный еврей»

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Производителя мороженого «Бедный еврей» проверит прокуратура Набережных Челнов. Под таким названием выпускается рожок с черносливом. Как сообщает Газета.ру, надзорное ведомство решило выяснить законность использования на упаковке лакомства названия и госатрибутики Израиля.

Отмечается, что в 2016 году та же компания выпустила шоколадно-сливочное мороженое в шоколадной глазури «Обамка».

На его обертке был изображен темнокожий мальчик с серьгой в левом ухе из советского мультфильма про остров «Чунга-Чанга».