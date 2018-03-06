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Общество

Веселый антисемитизм. Раввин о мороженом «Бедный еврей»

6 Марта 2018 в 20:31
Веселый антисемитизм. Раввин о мороженом «Бедный еврей»
В Конгрессе еврейских общин пообещали НСН разобраться с производителями нетолерантного мороженого.

Прокуратура Набережных Челнов проведет проверку в отношении красноярской компании «Славица», выпустившей мороженое «Бедный еврей». На упаковке изображены флаг государства Израиль и стилизованные под иврит буквы.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН возмутился появлению такого мороженого.

«Это какая-то насмешка! Некое оскорбление, можно сказать. Причем здесь израильский флаг? Что за «бедный еврей»? Мороженое и мороженое! К чему это? Это такой веселый антисемитизм. Мы это не оставим без внимания, это точно», - заявил он.

Раввин допустил участие евреев в холокосте

Ранее компания, выпустившая мороженое, уже оказывалась в центре скандала. Поводом стали продукты «Обамка» с изображением чернокожего мальчика и «Хохол», упаковка которого стилизована под украинский флаг.

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