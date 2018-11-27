Попался, но не сдался. Физиогномист об украинских провокаторах в Азове

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Психолог и физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН проанализировала видео допроса члена экипажа задержанного в Керченском проливе украинского судна.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. На кадрах, представленных РЕН ТВ, показаны члены экипажа судна «Никополь» Сергей Цыбизов и Андрей Драч, которого ФСБ назвали сотрудником СБУ. На третьей видеозаписи фигурирует командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины Владимир Лисовой, который признался, что осознавал провокационный характер действий кораблей Украины в Керченском проливе.

В свою очередь, член экипажа «Никополя», оперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч рассказывает, как получил задачу следовать маршрутом Одесса-Мариуполь через Керченский пролив. В эфире НСН психолог, физиогномист Светлана Филатова, проанализировав видеозапись, допустила, что Драч решил перевыполнить свою задачу.

«Здесь какой-то момент, неприятный для него, за который он чувствует небольшую вину, то есть печаль на бровях, на лице. Опустил глаза — это вина. Видимо, было получено какое-то задание, но он взял на себя чуть больше. Вариативность была по выполнению, и он решил, а почему бы не сделать так. Бровки приподнял, когда говорил. Присутствует такой вариант игры, за который он сейчас чувствует вину, опускает глаза, облизывает губы. Что-то он рискнул сделать и за это чуть-чуть раскаивается, но совсем чуть-чуть», — рассказала эксперт.

Когда Драч говорит о территориальных водах Российской Федерации, заметила Филатова, его жесты носят презрительный характер, показывая его непризнание существующего разделения украинской и российской территорий.

«У него на ментальном уровне это вызывает усмешку. Эта игривость, эта выходка с его стороны обусловлена тем, что он до сих пор не принял разделения Украина-Россия, и он как бы попытался показать, что я как раньше ходил, как раньше считал все своим, так и сейчас. Внутри он не признает, что это территория Российской Федерации. Для него это такой момент, который вызывает презрение, и поэтому он так сделал. Много жестов презрения, есть вина, но он презрительно это проговаривает. Демонстративно опускает челюсть. Пытается показать смирение, но на самом деле он абсолютно не раскаивается, не смирился никак, не подчинился», — пояснила физиогномист.Рассказывая о том, как береговая охрана РФ предупреждала экипаж катера «Никополь», Драч поджимает губы, демонстрирует челюсть, что указывает на то, что ему неприятно об этом говорить, но приходится, отметила Филатова.«С одной стороны говорит, но с другой стороны, как хищник, которого поймали и пока он сидит в клетке, он может немножко подыграть, но как только у него появится возможность, он обязательно укусит. То есть он проговаривает то, что от него ожидают, но при этом он считает по-другому и при первой же возможности скажет совершенно другое. Он будто сломлен, но все его жесты говорят о том, что он совершенно не сломлен», — рассказала эксперт.Во время упоминания нарушения российского законодательства, украинский моряк начинает ерзать на стуле, что, по мнению Филатовой, свидетельствует о том, что он не признает российское законодательство и пытается уйти от этой темы. В целом, весь язык тела члена экипажа задержанного судна говорит о его упрямстве, досаде и нежелании сдаваться, добавила психолог.