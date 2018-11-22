Политолог объяснил, почему россияне возлагают на Путина ответственность за проблемы

Президент Центра политтехнологий в беседе с НСН заявил, что падения рейтинга доверия президенту ожидать не стоит.

За проблемы, стоящие перед Россией, в полной мере ответственен президент страны Владимир Путин, считает 61% россиян, опрошенных «Левада-центром». Еще 22% респондентов полагают, что президент ответственен в «некоторой мере». Проголосовать за Путина на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, готовы 56% респондентов. Год назад его электоральный рейтинг составлял 66%. На выборах в марте 2018 года он набрал 76,7% голосов.

Президент Центра политтехнологий Борис Макаренко в эфире НСН заявил, что такие результаты опроса обусловлены непрекращающимися сложными социально-экономическими условиями в стране, при этом подчеркнув, что ожидать падения рейтинга доверия президенту не стоит.

«В краткосрочной перспективе ожидать дальнейшего падения рейтинга не стоит, так как, упав одномоментно в начале лета, этот рейтинг остается на том же месте. У нас уже с конца 2014 года экономика не растет, уровень жизни снижается. Пока государство удачно зашивало дырки, общество демонстрировало очень высокую терпимость. После Крыма в состоянии людей ничего не менялось, а оценка действий правительства по данным ВЦИОМ резко возросла. Это значит, что граждане распространили на социально-экономическую политику тот энтузиазм, который был порожден крымским эффектом. Когда в конце 2014 года рубль рухнул, и все пошло вниз, постепенно стали снижаться оценки социально-экономической ситуации, держались они на приемлемом уровне очень долго. Пенсионная реформа оказалась не причиной, а триггером падения рейтинга. Она стала поводом для того, чтобы терпение граждан от ухудшающего экономического положения трансформировалось в их политических настроениях», - отметил он.

Ранее сообщалось, что эксперты РАНХиГС провели анализ социально-экономического положения и самочувствия россиян и пришли к выводу, что уровень доходов 22% участников проведенного исследователями опроса не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания. В эфире НСН экономист Владислав Жуковский заявил, что экономить вынуждены 90% россиян.