«90% россиян вынуждены экономить». Эксперт о падении доходов населения

Экономист раскрыл НСН реальные цифры инфляции в стране.

Эксперты РАНХиГС провели анализ социально-экономического положения и самочувствия россиян и пришли к выводу, что больше 70% из них вынуждены экономить. Уровень доходов 22% участников проведенного исследователями опроса не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания.

Экономист Владислав Жуковский заявил НСН, что падение доходов населения началось еще 6 лет назад.

«Можно верить и не верить этому исследованию, но похожие опросы проводят много других организаций, и все они фиксируют тот же результат. Падение уровня доходов населения началось с 2012 года - еще до Крыма и обвального падения цен на нефть. Стоимость продукции рос, а уровень жизни начал снижаться. За это время доля людей, которых можно перечислять к среднему по европейским меркам классу, упала в четыре раза. Затяжное падение доходов вместе с ростом цен бьёт по населению. Сегодня по разным оценкам в состоянии экономии проживает от 70% до 90% страны. Люди вынуждены экономить на еде, им приходится упрощать систему питания, переходить на менее качественные продукты. Настоящее молоко, мясо и другие продукты могут позволить себе все меньше россиян», - отметил он.

Собеседник НСН отметил, что официальная статистика не отражает истинного положения дел в России.

«С 2014 года падение доходов населения фиксируется даже Росстатом. По их данным, за это время они сократились на 11%. Но это цифры официальные, которые не отражают истинного положения дел в стране. Если считать инфляцию по-честному, то окажется, что она выше официальной в два раза. А доходы упали на 37% - 50%. Население затягивает пояса, погружается в долговую яму, за последние три года количество долгов россиян выросло на 3,5 триллиона рублей. Люди часто берут кредиты не только на покупку бытовой техники, например, но и для оплаты услуг первой необходимости. За последние несколько месяцев падение доходов населения пробило дно исторических минимумов 2012-2013 годов», - заключил он.

Ранее сообщалось, что повышение с 2019 года налога на добавленную стоимость на два процента по цепочке приведет к удорожанию товаров минимум на 6 или 8 процентов. По данным экспертов, это приведет к резкому ухудшению демографической ситуации в стране.