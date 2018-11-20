«Единороссы» признали падение рейтинга

Рейтинг «Единой России» во многих регионах проседает, при этом столичная партийная организация сохраняет стабильность, сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов.

Он подчеркнул, что «рейтинг партийный по многим регионам проседает. В силу, прямо скажем, законов, которые населением не очень поддерживаются.

При этом «структурно, и организационно, и политически московская организация остается стабильной, и это очень важно для избирательного цикла», добавил он.

Падение рейтинга единороссов было вполне предсказуемо – оно связана с недавними социальными инициативами власти. Об этом в эфире НСН сообщил бывший советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев. По его словам, ЕР еще обошлась малой кровью.