Похмелкин: Новыми статьями в УК проблему угона не решить

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Виктор Похмелкин в беседе с НСН призвал бороться не только с угонами, но и с полицией, которая «крышует» преступников.

В Совете Федерации решили обратить пристальное внимание на проблему угона транспортных средств. Так председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил конкретизировать действия лиц, подпадающих под соисполнительство в этих преступлениях; обращать внимание на способ проникновения и хищения; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автотранспорта в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров..

в эфиреувидел «корень зла» в том, что полиции невыгодно искать угнанные авто.

«Не думаю, что все эти меры помогут уменьшить число угонов. Проблема в том, что уровень раскрываемости очень низкий. Если было дело в мягкости наказаний… Но угонами занимаются хорошо организованные преступные группы «под крышей» правоохранительных органов. А в полиции нет даже спецотдела по борьбе с угонами. Только дилетант может считать, что изменения в законодательстве на что-то повлияют», - высказал свое мнение эксперт.

В свою очередь, сенатор Кутепов обращает внимание на трудность квалификации преступлений, предусмотренных статьями 158 и 166 Уголовного кодекса РФ и возможность уклонения преступников от ответственности. Речь идет о тех делах, в которых сходен составов преступлений, а значит появляется возможность «манипуляций» с ответственностью в более мягкую.

При этом предлагается ввести новые квалифицированные виды угона. К ним относятся те, что совершены в состоянии опьянения. Если угон был совершён вместе с людьми, находившимися в тот момент, когда там находились люди. А также совершение угона, сопряженного с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище.

«Это еще большая глупость, потому что тогда, не доказав цель завладения, то людей будут отпускать на свободу. Сейчас, если не доказали цели, то привлекут к ответственности просто за угон. А доказали – отвечают за кражу или разбой. Если украли лошадь или велосипед, покатались и вернули – ответственности не наступает. А вот если угнали транспортное средство, то отвечать придется. По разным статьям, но придется. Так что разрушать эту систему никто не даст», - уточнил Виктор Похмелкин. Решение проблемы председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» видит в пристальном внимании к правоохранительным органам, которые должны быть заинтересованы в поиске преступников. По его мнению, сейчас в стране сложилась противоположная система.

«Чтобы решить проблему, нужно менять систему, создавать специальные отделы по борьбе с угонами, заниматься тщательно расследованием. А здесь - поменяли Уголовный кодекс, и якобы проблема решена. Но это не так. Это проблема не депутатская, не законодательная, она – правоприменительная, тех, кто занимается розыском и профилактикой. Там нужно все приводить в порядок», - считает

Добавим, в Совете Федерации также предложили ввести уголовную ответственность за незаконную продажу автомобильных номеров. Документ уже поступил на рассмотрение Председателю Верховного Суда Вячеславу Лебедеву.