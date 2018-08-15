Милонов назвал избыточной обязательную регистрацию гироскутеров

В эфире НСН депутат заявил, что в ПДД необходимо включить велосипеды на электроприводе.

В Госдуме предложили включить в ПДД гироскутеры, сегвеи и моноколеса. С инициативой об обязательной регистрации личного электротранспорта выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. По его словам, одной из причин высокой смертности россиян в ДТП является отсутствие в законодательстве правового регулирования использования электротранспорта, который необходимо регистрировать из-за высокой максимальной скорости, а также технической сложности устройств.

В эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал предложение Власова избыточным.

«Зачем моим детям, которые катаются по дорожке на гироскутере, правила дорожного движения? Мне кажется, это немножко избыточно. Но есть транспорт, который является частью дорожного движения, его надо урегулировать. Я бы включил в ПДД велосипеды на электроприводе, потому что эти люди движутся уже не 20 км/ч, а 60 км/ч. Для них необходима регистрация и особые условия», — сказал Милонов.