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Общество

Милонов назвал избыточной обязательную регистрацию гироскутеров

15 Августа 2018 в 10:39
Милонов назвал избыточной обязательную регистрацию гироскутеров

В эфире НСН депутат заявил, что в ПДД необходимо включить велосипеды на электроприводе.

В Госдуме предложили включить в ПДД гироскутеры, сегвеи и моноколеса. С инициативой об обязательной регистрации личного электротранспорта выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. По его словам, одной из причин высокой смертности россиян в ДТП является отсутствие в законодательстве правового регулирования использования электротранспорта, который необходимо регистрировать из-за высокой максимальной скорости, а также технической сложности устройств.

В эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал предложение Власова избыточным.

«Зачем моим детям, которые катаются по дорожке на гироскутере, правила дорожного движения? Мне кажется, это немножко избыточно. Но есть транспорт, который является частью дорожного движения, его надо урегулировать. Я бы включил в ПДД велосипеды на электроприводе, потому что эти люди движутся уже не 20 км/ч, а 60 км/ч. Для них необходима регистрация и особые условия», — сказал Милонов.

Милонов уравнял велосипедистов с водителями
В отношении гироскутеров и сегвеев парламентарий предложил прописать правила поведения на пешеходной части.

«Нужно несколько регламентировать правила поведения этих граждан на тротуарах. Поскольку большинство из них в наушниках и с вейпами в зубах, они не замечают других людей, не считают себя должными как-то правильно вести. Но ПДД вряд ли нужно менять», — пояснил депутат.

Напомним, в мае текущего года Виталий Милонов предложил ввести регистрацию велосипедов и тест на знание ПДД для их владельцев. По его словам, необходимость таких нововведений назрела уже давно, поскольку почти 90% ДТП с велосипедистами происходят из-за несоблюдения ими ПДД.
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