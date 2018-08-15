В Совфеде предложили новую систему работу с угонщиками

С инициативой единообразия судебной практики в регионах в делах об угоне транспортных средств выступил. Свои предложения он направил Председателю Верховного Суда Вячеславу Лебедеву

Сенатор обращает внимание на трудность квалификации преступлений, предусмотренных статьями 158 и 166 Уголовного кодекса РФ и возможность уклонения преступников от ответственности. Речь идет о тех делах, в которых сходен составов преступлений, а значит появляется возможность «манипуляций» с ответственностью в более мягкую сторону.

В этой связи Андрей Кутепов направил соответствующие запросы в 77 регионов, и на ужесточении ответственности настаивают правоприменители 17-ти из них.

«О необходимости выделения кражи транспортного средства в отдельный состав указывает и Санкт-Петербургский городской суд», - уточнил сенатор.

< Комитет по регламенту выдвинул 18 предложений по совершенствованию законодательства в этом направлении.

Речь идет о конкретизированию действия лиц, подпадающих под соисполнительство в указанном преступлении; введение перечня дополнительных объективных данных, которые должны учитываться при квалификации: продолжительность пользования автотранспортным средством; способ проникновения и хищения; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автотранспорта в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров и др.

При этом предлагается ввести новые квалифицированные виды угона. К ним относятся те, что совершены в состоянии опьянения. Если угон был совершён вместе с людьми, находившимися в тот момент, когда там находились люди. А также совершение угона, сопряженного с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище.

Андрей Кутепов предложил ввести уголовную ответственность за сбыт номерных маркировочных обозначений транспортных средств и документов на них, ужесточение ответственности за управление ТС с нечитаемым или отсутствующим государственным регистрационным знаком, установление уголовной ответственности за сбыт маркировочных обозначений транспортных средств и документов на них.