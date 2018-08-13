Пикадилли вместо Крыма. Как шоу-бизнес воспринял бойкот Вайкуле

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Бойкот выступлений в Крыму латвийской певицы противоречиво восприняли ее коллеги по шоу-бизнесу.

Отказ латвийской певицы Лаймы Вайкуле от выступлений в Крыму вызвал среди артистов и общественных деятелей противоречивые отзывы. Ряд коллег осудили высказывание певицы, но нашлись и те, кто выступил в ее поддержку. Напомним, на пресс-конференции перед концертом в Одессе 12 августа Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет выступать в Крыму. «Нам запрешено. Нам, европейцам», - приводит ее слова газета «Думская». Вайкуле также призналась, что не испытывает теплых чувств к СССР и рада, что «всё это разрушилось».

В эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин назвал лицемерным поведение латвийской певицы и обратил внимание, что заявление о Крыме Вайкуле сделала не в России, а находясь на Украине.

«Все мы знаем, что Россия является огромным рынком для артистов из стран Ближнего зарубежья и одним из основных источников для их заработка. И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории РФ. Все это сказано за пределами нашей страны. И это не честно по отношению к обществу. Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами «в страну-агрессора». Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму - бояться! Надо быть последовательным. Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в Крокусе и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе. На «Новую волну» в Сочи приезжают все артисты – с Украины, из Грузии, из Латвии… Тогда и туда, получается, не надо ездить», - заявил Иосиф Пригожин.

В Крыму также прокомментировали заявление Вайкуле, назвав недопустимым подход к крымскому вопросу «на уровне каких-то продаж». «Лайма Вайкуле в ближайшее время по решению нашей мониторинговой группы будет включена в «крымское досье», - отметил в комментарии РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что Вайкуле никогда бы «так прекрасно» не пела на русском языке, если бы не СССР. В своем Instagram артист подчеркнул, что Крым является российской территорией, призвав певицу признать данный факт, передает RT.

В свою очередь, российский актер театра и кино Станислав Садальский в своем Instagram поддержал певицу, признался ей в любви, и заявил, что также, как она не намерена ехать в Крым, он не приедет на Украину до тех пор, пока у власти в стране находится действующий лидер Петр Порошенко.

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов считает, что Вайкуле «можно понять», потому что она живет не в России, а в Латвии. По его словам, что к артистам, которые проживают в европейских странах, приковано пристальное внимание, и они могут в любой момент оказаться у себя на родине в «черном списке», пишут «Известия».

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.