Пригожин - Вайкуле: Отказываетесь от Крыма – не приезжайте в РФ совсем!

РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН упрекнул в лицемерии артистов, которые зарабатывают на корпоративах в России, но отказываются ехать в Крым.

Лайма Вайкуле во всеуслышание отказалась от Крыма. Перед концертом в Одессе артистка, отвечая на вопрос журналистов, заявила, что «европейцам в Крым ездить запрещено» и она не отправится с концертами на полуостров «ни за какой гонорар». Директор певицы позже пояснил, что каждый воспринимает ее слова в «меру своей испорченности».

Продюсера Иосифа Пригожина слова Вайкуле возмутили. В эфире НСН он уличил артистку в непоследовательности.

«Я очень люблю и уважают Лайму Вайкуле. Она одна из любимейших артисток для меня и для Валерии и просто классная женщина. Лайма абсолютно искренняя и честная в своих суждениях. Она аполитична. И я знаю, что она ходила и хлопотала за Валерию, чтобы ее не запрещали на территории Латвии. Одна из немногих порядочных артистов, которых я очень уважаю. Безусловно, Лайма имеет право на свою точку зрения и на свое мнение. Но не надо бояться говорить правду и быть честным по отношению к себе», - заявил собеседник агентства.

Пригожин отметил, что большинство артистов сегодня ведут себя лицемерно. На территории третьих стран они делают антироссийские заявления, а потом как ни в чем ни бывало приезжают в Россию, чтобы заработать денег.

«Все мы знаем, что Россия является огромным рынком для артистов из стран Ближнего зарубежья и одним из основных источников для их заработка. И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории РФ. Все это сказано за пределами нашей страны. И это не честно по отношению к обществу. Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами «в страну-агрессора». Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму - бояться! Надо быть последовательным. Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в Крокусе и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе. На «Новую волну» в Сочи приезжают все артисты – с Украины, из Грузии, из Латвии… Тогда и туда, получается, не надо ездить», - возмутился Иосиф Пригожин.

Он подчеркнул, что артисты всегда работают для людей и должны быть культурным мостом между обществом и не должны уподобляться политикам. На деле же многие артисты приезжают в другую страну и начинают «поддакивать и подыгрывать», лишь бы им дали заработать «пару копеек».

«Все артисты – люди состоятельным. И Лайма очень самодостаточный и порядочный человек. Я не знаю, кто ее вынудил такое сказать. Я считаю, что это неправильно. «Нам, европейцам, запрещено»… Никому не запрещено! Музыкант всегда был свободен. И до тех пор, пока он свободен – он музыкант. А как только музыкант теряет свободу – он превращается в политика. Я могу честно сказать, если нас будут пускать в Украину и Латвию – мы поедем! И нам не важно, что нас объявили персонами нон-грата. Мы любим украинский и латвийский народ, мы их уважаем. Это политики заигрались и поссорили всех. Мы едем не к политикам, а к людям», - заключил Иосиф Пригожин.

Добавим, что в Сети высмеяли заявление Лаймы Вайкуле. Так, Михаил Шахназаров перефразировал слова ее песни: «Ах, вернисаж! Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш».

А Армен Гаспарян поинтересовался, помнит ли Вайкуле, рассказывающая о своей радости от распада СССР, какие гонорары у нее были в Союзе?

Отреагировали на высказывание артистки и в Крыму. В Общественной палате полуострова посоветовали Вайкуле не рассматривать ситуацию «через кошелек», пишут «Известия».