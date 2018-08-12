Воскресенье
12 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Садальский в ответ на демарш Вайкуле отказался выступать на Украине

12 Августа 2018 в 15:06
Садальский в ответ на демарш Вайкуле отказался выступать на Украине

Российский актер театра и кино Станислав Садальский в своем Instagram отреагировал на заявление Лаймы Вайкуле по Крыму.

Актер написал, что недавно вернулся из Латвии, где наблюдал «отвратительное отношение к русским».

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!», — написал Садальский.

Актер признался Вайкуле в любви, но еще раз подчеркнул, что не приедет на Украину до тех пор, пока у власти в стране находится действующий лидер Петр Порошенко.

Ранее Лайма Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что «европейцам запрещено посещать Крым», поэтому она не приедет на полуостров «ни за какие деньги», пишет Газета.ру

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН упрекнул Вайкуле в непоследовательности и назвал лицемерным такую позицию, когда артист зарабатывает деньги в России, но при этом делает антироссийские заявления за ее пределами.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.