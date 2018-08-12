Садальский в ответ на демарш Вайкуле отказался выступать на Украине

Российский актер театра и кино Станислав Садальский в своем Instagram отреагировал на заявление Лаймы Вайкуле по Крыму.

Актер написал, что недавно вернулся из Латвии, где наблюдал «отвратительное отношение к русским».

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!», — написал Садальский.

Актер признался Вайкуле в любви, но еще раз подчеркнул, что не приедет на Украину до тех пор, пока у власти в стране находится действующий лидер Петр Порошенко.

Ранее Лайма Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что «европейцам запрещено посещать Крым», поэтому она не приедет на полуостров «ни за какие деньги», пишет Газета.ру

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН упрекнул Вайкуле в непоследовательности и назвал лицемерным такую позицию, когда артист зарабатывает деньги в России, но при этом делает антироссийские заявления за ее пределами.