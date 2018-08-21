Пенсионная реформа может «разморозить» индексацию выплат работающим пенсионерам

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Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС рассказал НСН, насколько реалистичны предложения по пенсионной реформе Алексея Кудрина.

Вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам после переходного периода пенсионной реформы предложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, сообщает Rambler News Service.

«Я считаю, что более справедливо повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих», — отметил он.

Такое решение может стать удачной мерой для смягчения реформы, повышающей возраст выхода на заслуженный отдых, заявил в эфире НСН научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок. К тому же, такая практика во всём мире помогает сохранить число работающих пенсионеров.

«Я считаю, что в случае повышения пенсионного возраста это хорошая мера. Потому что это очень согласуется с тем, что делают во всех зарубежных странах. Практика снижения или обрубания пенсий для работающих приводит к тому, что пенсионеры просто перестают работать. А у нас они также могут переходить в неформальную занятость, что имеет массу негативных эффектов. Поэтому в долгосрочной перспективе надо отказываться от действующей системы неиндексации. Политический вес Кудрина такой, что к его мнению прислушаются. Так что, есть вероятность, что индексация пенсий будет возвращена вместе с проектом пенсионной реформы», — заметил эксперт.

Добавим, что помимо прочего Алексей Кудрин в ходе своего выступления на парламентских слушаниях по совершенствованию пенсионной системы назвал цифру прироста пенсионных выплат, к которой необходимо стремиться в перспективе — до 70% от заработка. По его словам, для начала необходимо добиться прироста пенсий на четверть к 2035-му году, а после довести коэффициент замещения до 40%. При этом он призвал не останавливаться на этих показателях.

Перспектив для скорого прироста пенсий пока нет, однако, если за основу брать сравнение не со средней, а с медианной зарплатой, то можно уже говорить о приросте в 40%, заметил собеседник НСН.

«Пока всё-таки и сам Кудрин говорит о том, что для таких цифр до 2035-го года у нас нет никаких оснований. Но я бы хотел отметить, что в зарубежных странах сравнивают этот показатель не со средней, а с медианной заработной платой. Это более качественный показатель, потому что для России это разные понятия. Медианная зарплата — это заработная плата человека, находящегося посередине зарплатного списка. У нас средняя зарплата завышается, а медианная позволяет посмотреть, сколько получает ровно половина населения страны. И кстати, если сравнивать именно с медианной зарплатой, то у нас уже получается, что есть 40%. И тут уже, конечно, до 70% можно дойти не к 2035-му году, но к 2040-му», — заключил Ляшок.

Добавим, что Алексей Кудрин, предложивший вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также обеспечить рост пенсий в целом выступил в поддержку реформы, инициированной правительством. По его мнению, решение о ней перезрело, повышать возраст выхода на отдых следовало в России гораздо раньше.

Напомним, согласно действующему законодательству женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. Реформа предполагает повышение возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет, соответственно. Основной целью реформы правительство называет повышение уровня жизни пенсионеров. Необходимость изменения законодательства в этой части сторонники реформы объясняют ростом продолжительности жизни в стране, а также невозможностью обеспечить достойные пенсионные выплаты в условиях, когда число работающих граждан стремительно уменьшается.