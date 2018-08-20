В ЛДПР обещали поддержать идею отмены депутатских и сенаторских пенсий

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Ярослав Нилов заявил НСН, что фракция поддержит идею «Единой России», но призвал своих коллег не забывать и о других категориях граждан, получающих дополнительные пенсионные выплаты.

Отменить все пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации предложил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, сообщают «Ведомости». С этим предложением он выступил в ходе заседания генсовета и совета руководителей фракции, посвященном изменению пенсионной системы страны.

По его словам, парламентарии и сенаторы внесут соответствующие изменения в закон. Реализация инициативы должна быть завершена 1 января 2019 года. Турчак подчеркнул, что народные избранники должны получать пенсию наравне с остальным населением России.

В ЛДПР выразили готовность поддержать законопроект, когда он будет внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента. В эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов заметил, что пока вопросы вызывает акцент инициативы на пенсионных доплатах депутатов и сенаторов, в то время как в России есть и другие категории граждан, пользующиеся особыми условиями получения пенсий. В частности, региональные депутаты, министры, аудиторы Счётной палаты, члены ЦИК.

«Когда этот проект “Единая Россия” подготовит и внесёт на рассмотрение, тогда можно будет предметно говорить. Фракция ЛДПР проголосует за это, но при этом надо более широко посмотреть на категории граждан, которые пользуются правом дополнительного пенсионного обеспечения, как депутаты и сенаторы. Это было бы логично и корректною. Мы посмотрим, как это решение будет законодательно оформлено, и как оно будет рассматриваться. При этом надо иметь в виду, что многие депутаты, в том числе и действующие, и от “Единой России”, свои пенсионные депутатские права уже сформировали. Они добровольно откажутся от своих доплат?», — обратил внимание Нилов.

Не меньшую настороженность вызывает и выбор времени для продвижения идеи отмены депутатских пенсионных надбавок, отметил собеседник НСН. По его мнению, справедливее было бы обсуждать подобную инициативу не в преддверие Единого дня голосования, который состоится в России 9 сентября.

«Подобный вопрос стоило бы рассматривать не в преддверие Единого дня голосования, когда очевидна в регионах негативная реакция граждан на всё, что сегодня происходит в вопросах изменения параметров пенсионной системы. Тогда бы это выглядело по-другому. И кроме этого я напомню, что когда шла речь о сокращении депутатских зарплат на 10%, это было пару лет назад, мы предлагали сократить их ещё больше», — подчеркнул Нилов.

Напомним, в июле в связи с резонансной пенсионной реформой, которая прошла этап первого чтения в Госдуме, парламент опубликовал регламент формирования депутатских пенсий. Согласно ему народный избранник, отработавший в Госдуме пять лет, получает дополнительно 46 626 рублей, парламентарии, проработавшие свыше этого срока получают дополнительно 63 581 рубль.