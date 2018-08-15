Эксперт: Сохранение льгот для пенсионеров - очко в копилку власти

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Научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС в беседе с НСН заявил, что региональные бюджеты будут безропотно нести траты в 2019-м году.

Власти обсуждают сохранение в регионах льгот для пенсионеров в рамках действующего нормативного возраста выхода на пенсию (55/60 лет), несмотря на его будущее повышение. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в «Единой России».

Как отмечают аналитики, такой шаг прибавит властям популярности, при этом федеральному бюджету не будет стоить ни копейки.

Как объясняет источник, это «самый легкий из вопросов», ведь льготы финансируются из бюджетов регионов, которые просто сохранят объем на прежнем уровне.

в эфиреотметил, что идея хорошая и вполне реализуемая.

«Сейчас региональные бюджеты с этой нагрузкой справляются, а что поменяется в следующем году? Просто у них эти расходы не снизятся, как предполагалось в первоначальном варианте проекта. Реакцию идею пока предсказать сложно», - заметил эксперт.

Ранее глава фракции «Единой России» Сергей Неверов обсуждал вопрос сохранения льгот. «Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 лет и 60. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — говорил Неверов.

Обсуждая сэту идею, Виктор Ляшко увидел еще один несомненный плюс.

«Инициатива – хорошая, она позволяет смягчить последствия реформы для россиян. Что приятно, что она работает не на текущих пенсионеров, а те, которые пострадают в первую очередь. Тех, кого затронет повышение пенсионного возраста», - оценил позитивные моменты пенсионной реформы

Напомним, сейчас российские пенсионеры освобождены от уплаты налога на недвижимость и частично — от земельного налога. Также некоторым категориям положены льготы для прохождения санитарно-курортного лечения и на медобслуживание. В регионах действуют свои льготы, в частности на проезд в общественном транспорте, а также субсидии по коммунальным услугам.