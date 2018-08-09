Пока не умер. Политолог допустил помилование Сенцова

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв рассказал НСН, почему российской власти выгодно проявить добрую волю в отношении заключенного украинского режиссера.

В Кремле получили письмо матери украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о помиловании сына. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, письмо поступило в соответствующе подразделение администрации главы государства, но о какой-либо реакции говорить рано, пишут «РИА Новости».

В эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв допустил возможность освобождения украинского режиссера, заключенного в России за подготовку терактов в Крыму, но при условии обмена с россиянами, заключенными в украинских тюрьмах.

«Я предполагаю, что возможность помилования существует. Понятно, что для помилования есть определенный набор действий, предусмотренных законодательством, но я думаю, что нашей власти Сенцов в тюрьме не нужен. Тем более, если он в этой тюрьме умрет, это наихудший из возможных вариантов для всех, потому что в таком случае он будет выглядеть мучеником и жертвой. То есть страдалец, человек, чье пребывание в тюрьме обсуждают во всем мире, вполне может быть освобожден по тому же механизму, по которому освободили Савченко. Я полагаю, что есть встречный интерес со стороны России освободить российских граждан, томящихся в тюрьмах Украины. Я думаю, что какой-то вариант, консенсус в этом вопросе возможен. Понятно, что все зависит, в конце концов, от доброй воли нашей власти, но я почему-то думаю, что эта добрая воля будет проявлена», — сказал Калачёв.Украинская летчица Надежда Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы, была помилована указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая 2016 года. После она была доставлена в Киев, где ей вручили орден Героя Украины. Взамен в Россию на самолете авиакомпании «Россия» вылетели Евгений Ерофеев и Александр Александров. Киев обвинял их в террористической деятельности. Если в случае с Сенцовым будет происходить похожий обмен, добавил Калачёв, то это не обязательно будет сделано публично.«Дело в том, что переговорные процессы по поводу обмена людьми до сих пор не завершены. То есть обмены уже были, но нельзя сказать, что все те, кого хотели бы видеть в России, вернулись на родину, или все те, кого хотели бы видеть на Украине, вернулись на Украину. Так что я думаю, это будет предметом необязательно публичных договоренностей, то есть договоренности могут быть и непубличные», — предположил собеседникНапомним, Олег Сенцов был приговорён к лишению свободы на 20 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такое решение вынес в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Сенцова признали виновным в организации в Крыму террористического объединения. Сейчас он находится в колонии «Белый медведь» на Ямале. В середине мая 2018 года он объявил голодовку и потребовал выпустить на свободу всех украинцев, которые содержатся в местах заключения по политическим мотивам.