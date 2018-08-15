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Общество

Эксперты Путина назвали единственный реальный сценарий помилования Сенцова

15 Августа 2018 в 09:29
Эксперты Путина назвали единственный реальный сценарий помилования Сенцова

В эфире НСН Глава совета ЭИСИ заявил, что Сенцов не будет просить президента РФ о помиловании и единственным выходом остается сценарий Савченко.

В администрации президента РФ ответили матери осуждённого Олега Сенцова на просьбу о помиловании сына. В ответе Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ, опубликованном украинским телеканалом «Громадьске», объясняется, что приговорённый к 20 годам лишения свободы Олег Сенцов должен сам направить российскому президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. В этом случае ходатайство Сенцова направят в комиссию по вопросам помилования, а окончательное решение примет российский президент.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН с уверенностью заявил, что Сенцов этого делать не будет и сценарий освобождения украинской летчицы Надежды Савченко остается единственным выходом (слушайте аудио).

По сценарию Савченко? В Кремле ответили матери Сенцова
«Пожалуй, это единственный реальный сценарий, потому что очевидно, что он настроен очень конфронтационно и не хочет никаких шагов делать сам для своего освобождения. Хочет быть национальным героем, которого замучили в застенках люди в соседнем государстве. То есть вариант с Савченко самый реальный», — заключил политолог.

Напомним, украинская летчица Надежда Савченко, которую в России приговорили к 22 годам тюрьмы, была помилована указом президента РФ Владимира Путина от 25 мая 2016 года. После она была доставлена в Киев, где ей вручили орден Героя Украины. Взамен в Россию на самолете авиакомпании «Россия» вылетели Евгений Ерофеев и Александр Александров. Киев обвинял их в террористической деятельности. Отметим, что прошение о помиловании Савченко не писала, а с просьбой выступили родственники погибших журналистов, пишет Газета.ру.
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