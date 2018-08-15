Эксперты Путина назвали единственный реальный сценарий помилования Сенцова

В эфире НСН Глава совета ЭИСИ заявил, что Сенцов не будет просить президента РФ о помиловании и единственным выходом остается сценарий Савченко.

В администрации президента РФ ответили матери осуждённого Олега Сенцова на просьбу о помиловании сына. В ответе Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ, опубликованном украинским телеканалом «Громадьске», объясняется, что приговорённый к 20 годам лишения свободы Олег Сенцов должен сам направить российскому президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. В этом случае ходатайство Сенцова направят в комиссию по вопросам помилования, а окончательное решение примет российский президент.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН с уверенностью заявил, что Сенцов этого делать не будет и сценарий освобождения украинской летчицы Надежды Савченко остается единственным выходом (слушайте аудио).