Парламентарии объяснили механизм доплат к пенсиям сверх прожиточного минимума

В эфире НСН эксперты прокомментировали выполнение президентского поручения о пересмотре несправедливых выплатах пенсионерам.

Законопроект о начислении пенсионерам социальных выплат сверх прожиточного минимума был одобрен российским правительством. Об этом сообщают РИА Новости. Это связано с пересмотром прожиточного минимума в 2020 году. В документе сообщается, что сверх прожиточного минимума будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Отметим, что законопроект предусматривает выплаты сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году из-за процедуры определения размера социальных доплат. Напомним, что о несправедливости пенсионных выплат заявил президент России Владимир Путин во время обращений к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что новый порядок доплат действительно заметно увеличит пенсии россиян.

«Если пенсия маленькая, то она индексируется. В случае, если ее размер не доходит до прожиточного минимума, доплачивается социальная надбавка в меньшем объеме. И опять же, пенсия получается на уровне прожиточного минимума. А он по сравнению с предыдущим годом несильно изменяется. Это то, о чем говорил президент, заостряя внимание на том, что сейчас установилась несправедливая конструкция. Предполагается, что будет индексация пенсии, но увеличение пенсии не должно влиять на сокращение социальной надбавки. Тогда пенсионер будет получать пенсию значительно выше, чем получал в прошлом году. И вот это изменение будет более ощутимо, чем изменение прожиточного минимума, которое меняется фактически на уровне инфляции», — рассказал Нилов.

В свою очередьв эфире рассказал , что корректировки пенсионной реформы, такие как переиндексация пенсий, будут проходить еще не один год, пока реформа полностью не будет адаптирована.

«Начнем с того, что до 2028 будет происходить переход на полное выполнение требований нового законодательства. Только после этого можно будет говорить о каких-то результатах. Закон еще только полноценно вступит в силу, и разговоры можно будет начинать только по прошествии такого же временного отрезка, то есть спустя примерно 50 лет. Это очень долгосрочная перспектива. До момента выполнения всех тех параметров по возрасту, по части жизни, которую мы относим к трудоспособной, говорить о повышении пенсионного возраста, конечно, будет нельзя», - заявил он.

Напомним, рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве Силуанов назвал наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году. После принятия решения о пенсионной реформе в ряде городов прошли протестные митинги.