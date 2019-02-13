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Общество

В Совфеде рассказали о сроках обкатки пенсионной реформы

13 Февраля 2019 в 22:25
В Совфеде рассказали о сроках обкатки пенсионной реформы

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, когда можно будет подвести итоги социальных преобразований.

В прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается на долгосрочную перспективу. Об этом в среду заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости». По словам министра экономического развития, в прогнозах до 2036 года повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил НСН, сколько времени потребуется на адаптацию пенсионной реформы.

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«Начнем с того, что до 2028 будет происходить переход на полное выполнение требований нового законодательства. Только после этого можно будет говорить о каких-то результатах. Но почему 2036 год? Ни о каком результате нельзя будет говорить. Закон еще только полноценно вступит в силу, и разговоры можно будет начинать только по прошествии такого же временного отрезка, то есть спустя примерно 50 лет. Это очень долгосрочная перспектива. До момента выполнения всех тех параметров по возрасту, по части жизни, которую мы относим к трудоспособной, говорить о повышении пенсионного возраста, конечно, будет нельзя», - заявил он.

С 2019 года в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. К 2028 году этот возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Ранее Валерий Рязанский в диалоге с НСН объяснил досрочное получение пенсий. Он отметил, что порядок действий для людей, оформивших пенсию до конца 2018 года, проговаривался в правительстве еще при обсуждении реформы.

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