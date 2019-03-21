Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Общество

Панину стыдно, что он кричал «Крым наш»

21 Марта 2019 в 13:57
Панину стыдно, что он кричал «Крым наш»
Актер Алексей Панин в эфире НСН признался, что ему омерзительно смотреть на большую часть своих коллег.

Алексей Панин разместил в своем Instagram пост о ненависти к России, в частности он назвал Россию «грязной, уголовной и гомофобной страной, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя». Он отметил, что большинство жителей страны не умеют думать, а в голове у них «плавленый сырок». По его словам, весь мир смотрит на россиян, как на дикарей, а «государство настроило против себя все цивилизованное общество».

Сейчас пост недоступен, пользователи в комментариях предположили, что актер сам удалил скандальную запись. Однако в интервью НСН актер Алексей Панин опроверг эту информацию и отметил, что это не его рук дело. Напротив, он готов повторить сказанное и посетовал на отсутствие свободы слова в стране.

«Я бы с удовольствием выложил еще раз. Этот пост удалили вчера три раза на одной странице и два раза на другой. Огромное количество подписчиков были согласны с этой позицией. В этом посте нет ничего, правда режет глаза, у нас нет независимого телевидения, идет сплошная пропаганда. Журналист в нашей стране сейчас – это оскорбление. Мерзопакостные Соловьевы , Скабеевы, Норкины – это не журналисты, это дно. Это понятно всем в нашей стране. Я не призываю мир к насилию, я высказываю свое мнение. Я больше не связываю свою жизнь с этой страной, мне омерзительно смотреть на большую часть своих коллег», - сказал Панин.

«Грязная, уголовная, гомофобная». Панин признался в ненависти к России

Актер заявил, что сейчас поменял политические взгляды и ему стыдно за то, что он в 2014 году поддерживал включение полуострова в состав России. Он назвал Россию «варварской и агрессивной» страной, подчеркнув, что давно с ней попрощался.

«Мне противно смотреть на Пореченкова с пулеметом в ДНР. Мне стыдно, что я когда-то с флагом России кричал «Крым наш», я действительно в это верил, видел, что люди хотят в Россию. Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80% людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории - для Запада, а не для нас. Людям насрать на Керченский мост и весь Крым вместе взятый, они думают, чтобы с голоду не сдохнуть завтра, вот что волнует россиян. Я давно попрощался с этой страной внутренне», - заключил Панин.

Напомним, Панин решил покинуть Россию после череды скандалов. В 2016 году один из телеканалов показал видео, где человек, похожий на Панина, занимается сексом с собакой. Через год в Сети появилось видео прогулки Алексея Панина по улице в женском нижнем белье. После чего в интернете появилась петиция с просьбой отправить Алексея Панина на принудительное психиатрическое лечение.

В начале февраля 2019 года актер Алексей Панин выложил в Instagram фотографию американской визы типа P3, предназначенной для артистов, и сопроводил ее надписью One way ticket (Билет в один конец). Пользователи предположили, что актер планирует эмигрировать в Штаты. Позже он записал видео с опровержением переезда в США. Судя по публикациям Instagram, актер на данный момент находится в Испании. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.