Панину стыдно, что он кричал «Крым наш»

Актер Алексей Панин в эфире НСН признался, что ему омерзительно смотреть на большую часть своих коллег.



Алексей Панин разместил в своем Instagram пост о ненависти к России, в частности он назвал Россию «грязной, уголовной и гомофобной страной, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя». Он отметил, что большинство жителей страны не умеют думать, а в голове у них «плавленый сырок». По его словам, весь мир смотрит на россиян, как на дикарей, а «государство настроило против себя все цивилизованное общество».

Сейчас пост недоступен, пользователи в комментариях предположили, что актер сам удалил скандальную запись. Однако в интервью НСН актер Алексей Панин опроверг эту информацию и отметил, что это не его рук дело. Напротив, он готов повторить сказанное и посетовал на отсутствие свободы слова в стране.

«Я бы с удовольствием выложил еще раз. Этот пост удалили вчера три раза на одной странице и два раза на другой. Огромное количество подписчиков были согласны с этой позицией. В этом посте нет ничего, правда режет глаза, у нас нет независимого телевидения, идет сплошная пропаганда. Журналист в нашей стране сейчас – это оскорбление. Мерзопакостные Соловьевы , Скабеевы, Норкины – это не журналисты, это дно. Это понятно всем в нашей стране. Я не призываю мир к насилию, я высказываю свое мнение. Я больше не связываю свою жизнь с этой страной, мне омерзительно смотреть на большую часть своих коллег», - сказал Панин.



Актер заявил, что сейчас поменял политические взгляды и ему стыдно за то, что он в 2014 году поддерживал включение полуострова в состав России. Он назвал Россию «варварской и агрессивной» страной, подчеркнув, что давно с ней попрощался.

«Мне противно смотреть на Пореченкова с пулеметом в ДНР. Мне стыдно, что я когда-то с флагом России кричал «Крым наш», я действительно в это верил, видел, что люди хотят в Россию. Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80% людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории - для Запада, а не для нас. Людям насрать на Керченский мост и весь Крым вместе взятый, они думают, чтобы с голоду не сдохнуть завтра, вот что волнует россиян. Я давно попрощался с этой страной внутренне», - заключил Панин.

Напомним, Панин решил покинуть Россию после череды скандалов. В 2016 году один из телеканалов показал видео, где человек, похожий на Панина, занимается сексом с собакой. Через год в Сети появилось видео прогулки Алексея Панина по улице в женском нижнем белье. После чего в интернете появилась петиция с просьбой отправить Алексея Панина на принудительное психиатрическое лечение.

В начале февраля 2019 года актер Алексей Панин выложил в Instagram фотографию американской визы типа P3, предназначенной для артистов, и сопроводил ее надписью One way ticket (Билет в один конец). Пользователи предположили, что актер планирует эмигрировать в Штаты. Позже он записал видео с опровержением переезда в США. Судя по публикациям Instagram, актер на данный момент находится в Испании.