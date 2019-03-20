«Грязная, уголовная, гомофобная». Панин признался в ненависти к России

Актер Алексей Панин заявил, что ненавидит Россию. Свои негативные эмоции по отношению к Родине скандалист выразил на своей странице в Instagram.

«Как же я ненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!», - цитирует артиста Ura.ru . По данным издания, Панин также написал, что у многих граждан России вместо мозгов «плавленый сырок».

Кроме того, он обвинил Советский Союз в том, что он «вместе с Гитлером, в 39 году» захватила Польшу. Панин также уличил коллег-артистов в лицемерии и готовности прислуживать «сильным мира сего».

Сейчас эта публикация недоступна. Как утверждает Панин в последующих своих постах, её несколько раз удалила администрация соцсети. Однако пользователи пишут в комментариях, что это сам актёр решил избавиться от скандальной записи. Сейчас, судя по публикациям, он находится в Испании.