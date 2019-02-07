Панин не уедет в США

Известный актер Алексей Панин опроверг сообщение о возможной эмиграции в США. Об этом артист говорит на видеозаписи, опубликованной в Instagram, передает РИА «Новости».

«Я обязательно уеду из России, но это будет не завтра и это будет точно не Америка», - отметил он.

Ранее, российский актер Алексей Панин пообещал распрощаться с «немытой Россией» и уехать в США. Артист выложил в Instagram фотографию американской визы и написал под снимком, что это «билет в один конец». Кроме того, он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова.

Актер Алексей Панин не стал подтверждать НСН свой отъезд, но заявил, чтобы все россияне скорее уехали из страны.

41-летний Алексей Панин — российский актёр, лауреат Государственной премии РФ. Как актёр, известен по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу «Солдаты».