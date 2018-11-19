Оздоровление через сосиски. В РФ могут ввести акцизы на колбасу

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Экспертный совет при правительстве предложил увеличить продолжительность жизни в РФ с помощью налога на продукты переработки красного мяса.

Цены на колбасу, сосиски и бекон в России могут вырасти на 30%. К этому приведёт ввод акцизов на продукты переработки красного мяса. С соответствующей инициативой выступил экспертный совет при правительстве РФ. Они убеждены, что налог, который составит 160 рублей на 1 килограмм, поспособствует оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни. Инициатива изложена в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», входящую в нацпроект «Демография», сообщают «Известия». Документ уже поддержали в Минздраве, однако против него выступили производители мясной продукции.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, главный редактор журнала «Мясная индустрия» Алексей Горбатов в эфире НСН, напротив, надеялся, что именно действия правительства позволят остановить рост цен на колбасу.

«В последнее время наблюдается рост стоимости сырья. Это противоречит всем нормальным законам экономики. Так как у нас практически нет импорта, то наши производители сырья чувствуют себя на рынке в полной безопасности, поэтому диктуют любые цены на сырье, а производители вынуждены как-то из этого сырья делать продукцию. Так что естественно цена растет. Если правительство не предпримет мер об обуздании аппетитов производителей сырья, то цена будет увеличиваться», - отметил Горбатов.

Интересно, что экспертный совет при правительстве в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья» предложил ввести акцизы не только на продукты переработки красного мяса, но и на газировку. Предполагается, что налог на сладкий напиток составит 20%. Тогдав эфире отметила , что ограничительные меры – это всего лишь полумеры.

«Меры, которые использует наше государство с целью ограничения употребления газированных напитков, абсолютно своевременны. Может, даже с опозданием, потому что кто-то уже подсел на них. Но отчасти ограничительные меры – это полумеры, нужна ещё образовательная программа, почему газированные напитки – это вред», - заключила в эфире НСН Королева.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на мясные продукты и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12%. В качестве причины СМИ назвали подорожание оптовых цен на мясо и отсутствия традиционного летнего снижения цен. К тому же, подорожали корма и снизилась конкуренция.