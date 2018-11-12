Диетологи поддержали ввод акцизов на газировку

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Кандидат медицинских наук в эфире НСН посчитала, что в дополнение к росут цены нужно вводить образовательные программы по разъяснению вреда газированных напитков.

Акцизы на газированные напитки могут ввести в РФ. С такой инициативой выступил экспертный совет при правительстве страны. По мнению специалистов, налог должен составить 20%, что поспособствует переходу населения на правильное питание. Такая позиция описана в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Идею уже поддержали Минздраве, подчеркнув, что на сегодняшний день ожирением в стране страдают около 2 миллионов человек, зачастую это связано с употреблением газировки и фастфуда, сообщают « Известия ».

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН инициативу также поддержала.

«Меры, которые использует наше государство с целью ограничения употребления газированных напитков, абсолютно своевременны. Может, даже с опозданием, потому что кто-то уже подсел на них. Но отчасти ограничительные меры – это полумеры, нужна ещё образовательная программа, почему газированные напитки – это вред», - отметил диетолог.

По словам Маргариты Королёвой, употребление газировки детьми приводит не только к ожирению, но и снижению иммунитета.

«К сожалению, процент ожирения с каждым годом в стране растёт среди детей школьного возраста, потому что в школьных столовых и буфетах всегда можно найти газированные напитки. Такого рода напитки нарушают работу желудочно-кишечного тракта, снижают барьерную функцию зубов и кишечника. Газ, который поступает в желудок, растягивает его, а далее воздух поступает в кишечник, а это эффект брожения и гнилостные процессы в нём, нарушение барьерной функции. Это не может не отразиться на состоянии иммунной системы ребёнка», - пояснила кандидат медицинских наук.

Однако болезням из-за газировки подвержены не только дети. Такую точку зрения выразила Маргарита Королёва.

«Если человек часто прибегает к употреблению такого напитка, нарушаются метаболические процессы. У взрослых людей частую реакцию даёт жировой обмен в виде образования и увеличения количества триглицеридов, которые приводят к ишемической болезни сердца и даже генерализованному атеросклерозу. Словом, газированные напитки, особенно сахаросодержащие – это зло для любого человека. Компоненты, которые находятся в составе напитка, ещё и бодрят, нарушают функцию нервной системы, а аспартам, который входит в состав напитка, приводит к депрессии», - заключила в эфире НСН Королёва.

Напомним, число россиян, которые страдают от ожирения, увеличилось на 6% по сравнению с 2016 годом. Официально такой диагноз имеют 1,3% от населения страны, то есть всего в РФ зарегистрировано более двух миллионов подобных случаев. Стоит отметить, что в случае ввода акциза на газировку стоимость 1 литра такого напитка может возрасти с 65 до 78 рублей.