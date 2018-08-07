Мясники: Цены на колбасу будут расти, пока не вмешается правительство

В России ожидается повышение цен в размере 5-12 процентов на мясные продукты и полуфабрикаты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли. Причинами подорожания мясной продукции называется рост оптовых цен на мясо, а также то, что не произошло традиционного летнего снижения цен. Кроме того, влияние оказали подорожание кормов, вспышка африканской чумы свиней и снижение конкуренции на рынке после запрета импорта из Бразилии, сообщает Ura.ru.
В эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, главный редактор журнала «Мясная индустрия» Алексей Горбатов заявил, что российскому правительству необходимо принять меры относительно производителей сырья, чтобы не допустить дальнейшего роста цен (слушайте аудио).
Напомним, запрет на импорт свинины и говядины из Бразилии вступил в силу в конце прошлого года. В бразильском мясе ранее был обнаружен рактопамин, который используется как кормовая добавка для увеличения мышечной массы. На эту страну приходилось порядка 60-65 процентов ввоза говядины из дальнего зарубежья и более 90 процентов всего российского импорта свинины.