Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме

Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.

Медики в роддоме Салавата в Башкирии раскрыли размеры своих зарплат. Они получают в зависимости от квалификации от 10 до 28 тысяч рублей. Между тем директор роддома Альбина Фатыхова, выступая перед представителями СЧП, заявляла, что врач в учреждении в среднем получает 61,2 тысячи рублей, неонатолог - 66,5 тысячи рублей, а акушерка - 35,4 тысячи рублей. Таким образом, заявленные и реальные зарплаты медработников расходятся в два-три раза.

Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, почему не думает, что кто-то из них говорил неправду.

«Сотрудники могли показывать ту зарплату, которую получили за данный месяц. А по итогам квартала им могли произвести оплату в виде премии, которая потом идет в подсчет средней заработной платы. Или это могли быть разовые выплаты из бюджета Башкирии, которые не засчитываются в заработную плату. Такое лукавство применяют, чтобы не учитывать при расчете пенсии. Поэтому, если посчитать все выплаты за год и разделить на 12 месяцев, то можно получить цифру, близкую к той, которую назвала главный врач. Если бы медсестры показали все выплаты за год, тогда бы я мог сказать, кто из них прав», - пояснил он.

Ранее глава межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал НСН, откуда берутся цифры в отчетах чиновников и куда идут реальные деньги в медучреждениях.