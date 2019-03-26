Горький смех врачей роддома на всю страну

Сотрудники роддома в башкирском городе Салават

Заливистым смехом встретили сотрудники роддома в башкирском городе Салават выступление своей начальницы.

Неожиданный приступ веселья спровоцировало перечисление руководителем роддома средних зарплат медперсонала в ходе его посещения членом Совета по правам человека Наталии Евдокимовой. По ее просьбе директор роддома доложила, что средняя «зарплата у врачей в роддоме 61 тысяча две десятых. У неонатологов – 66,5. У акушерок – 35,4. У детских медсестер – 29,5. У младшего медперсонала – 21,3». Далее – смех и аплодисменты.

Позже, в одном из интервью, вероятно, подавив возмущение «выходкой» своих подчиненных, директор роддома признала их право выражать свои эмоции. Но все же не сдержалась и добавила, что случившееся, цитата по «Ленте.ру» – «запланированный сценарий» и «выступление на публику», имея в виду под «публикой» члена СПЧ. Поверить в это, конечно, можно, но сложно. А, главное, какая разница, спланированная это реакция или нет? Важно, что это – реакция на откровенное очковтирательство перед важным столичным гостем.

Никакой тайны в том, сколько на самом деле получает персонал таких медучреждений, и этого конкретного роддома в Салавате, нет. Вот данные, опубликованные интернет-изданием UFA1.RU, журналисты которого связались с одним из врачей того самого роддома. С ее слов, зарплата врача женской консультации – 18–22 тысячи рублей. Санитарки получают минимальный размер оплаты труда, иногда на 2-3 тысячи больше. Акушерка с большим стажем работы вместе с выплатами по родовым сертификатам – до 20 тысяч. 60 тысяч, которыми бравировала директор роддома, по словам собеседницы издания, возможно, получает заведующий реанимацией, которая просто «живёт на работе». Врач высшей категории, работая на две ставки, с выплатами по сертификатам получала примерно 35 тысяч. Но она уволилась.

Заразительным смех врачей на встрече с членом СПЧ никак не назовешь. Действительно, мало смешного, когда при тебе откровенно вешают лапшу на уши заезжему гостю о том, как сладко ты живешь, да еще тебя же в свидетели этому норовят призвать. Но один из парадоксов нынешней эпохи цифры в том, что далеко не все власть предержащие, пусть даже на уровне начальника роддома, понимают степень прозрачности тех стен, которые раньше казались неприступными. В условиях этой прозрачности попытки пустить пыль в глаза «средней по больнице» статистикой неминуемо ведут к тому, что их автор показательно садится в лужу. С распубликованием на всю страну.

Только все равно не смешно.

Всеволод Нерознак