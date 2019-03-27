«Лига защиты врачей»: Зарплаты башкирских медработников ушли на чиновников

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Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» рассказал НСН, откуда берутся цифры в отчётах чиновников и куда идут реальные деньги в медучреждениях.

Смех врачей во время оглашения средних зарплат по больнице назвала «выступлением на публику» директор роддома в Башкирии Альбина Фатыхова. При этом раскрывать реальные цифры доходов своих сотрудников, а также свои собственные, она отказалась, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее Фатыхова в присутствии штата озвучила размер средней заработной платы врачей, отвечая на вопрос члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой. По её данным, врач в среднем получает 61,2 тысячи рублей, неонатолог — 66,5 тысяч рублей, а акушерка — 35,4 тысячи рублей. Работники роддома в ответ на озвученные суммы дружно рассмеялись.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что ситуация в Башкирии не является исключением из правил. Красивые цифры озвучивают повсеместно ради галочки выполнения указов президента. Отчасти, по его словам, данные правдивы, однако, получают эти баснословные гонорары вовсе не рядовые медики.

«Это обычная ситуация всегда и везде. Чиновники отчитываются, в том числе, о выполнении известных майских указов. Они из кожи вон лезут, чтобы показать, как они их хорошо выполняют. В частности, зарплаты растут как на дрожжах в чиновничьих отчётах. Я думаю, что не все деньги воруются. Отчасти это действительно большие деньги, которые распределяются между медицинскими чиновниками, главврачом и его раздутым штатом замов. Это система поощрения чиновников, чтобы они проводили эту политику уничтожения медицинских учреждений молча. А отчасти это, действительно, липовые цифры. Потому что если все средние зарплаты умножить на число сотрудников, то тех денег, которые даются медучреждениям, их не хватит», — рассказал Гальперин.

Для разрешения вечной проблемы России — как сделать так, чтобы врачи получали достойную зарплату, по его словам, следует отменить систему стимулирующих премий, которая служит прекрасным прикрытием для коррупционных схем.

«В мире есть хороший опыт. Во многих странах есть закон о предельной разнице в заработной плате внутри учреждения. Есть официальные положения, насколько может отличаться минимальная и максимальная зарплата. Ещё в 2011 году Путин в интервью говорил интересные и правильные слова, что больной должен чётко знать объём помощи, который он имеет право получить бесплатно, а врач должен чётко понимать, какую заработную плату он получит. Это вообще должны быть открытые цифры. Нужно, прежде всего, отказаться от системы стимулирующих выплат. Это коррупционная система, предназначенная для воровства в фондах заработной платы. Не должен чиновник по своему усмотрению решать, кому и сколько платить. По договору у врачей цифра зарплаты очень маленькая, а всё остальное — премии и стимулирующие выплаты. А фактически все эти премии воруются чиновниками. Нужно чтобы подавляющая часть зарплаты, 80%, а то и 90% оговаривалась чётко в контракте. И это должно быть в законе. Тогда не сможет ни главврач, ни главный бухгалтер украсть деньги из заработной платы медработников», — заключил Гальперин.

Добавим, что представитель СЧП Наталия Евдокимова, присутствовавшая на памятном заседании, рассказала, что средняя цифра дохода врача, которую ей озвучили вначале, составляла 58 тысяч рублей. При этом сами медики в роддоме назвали совсем другие суммы — по их версии, врач получает 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей. В Совете по правам человека обещали разобраться со спорной ситуацией.