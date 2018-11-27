Омбудсмен: Россиян насильно выталкивают из мобильных денежных переводов

Предприниматель и экономист в эфире НСН рассказал, что банковская система превратилась в службу исполнения наказания.

Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают «Известия». Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов, предполагают эксперты. ЦБ уточнил, что если банк сочтет, что картой завладели злоумышленники, то имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменного обоснования операции. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что россиян «подталкивают» в сторону альтернативных способов оплаты различных услуг.

«Большой брат давно уже внедрен, это не только попытка поиграться с самозанятыми, субъекты нахождения которых уже определили, а теперь собираются их ошкурить. Это приведет к правильному оттоку наших сограждан из банковской сферы и к развитию черного рынка и альтернативных средств платежа. Те, кто у нас ошибочно считает себя банкирами, забыли, как развивались события в 90-е годы, когда денежных средств не было - и предоплатные карты, и векселя, и все остальное. С развитием даже не криптовалюты, а частных денег, банкиры физически выталкивают людей в эту альтернативную сферу», - добавил он.

Собеседник НСН предположил, что вскоре банки начнут излишне активно пытаться контролировать переводы физлиц, вследствие чего люди могут перейти на наличный расчет.

«С введением АСК 3 будут шкурить за переводы и физических лиц, это уже будет такая система. Самозанятые будут переходить на вечнозеленый кэш, как и покупатели этих услуг, что, в общем, правильно. Раз не создаются условия, а хотят все это сделать только кнутом, то ваша глупость вам же и обернется боком. Федеральный закон 115, который они нарисовали, превратил банки в систему исполнения наказания. Любую вашу транзакцию можно заблокировать, по причине, что вы спонсируете террориста», - заметил эксперт.

Ранее Дмитрий Потапенко заявлял о невозможности применить на практике нормы принятого Госдумой документа о налогах для самозанятых. Омбудсмен убежден, что законопроект абсолютно «мертвый» с точки зрения реализации. По его мнению, основная задача закона - закрыть потраченные бюджетные деньги на создание ненужных приложений и избыточных рабочих мест в контролирующих органах.