Оксана Пушкина разъяснила высказывание владимирской чиновницы

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В интервью НСН зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассказала, кто отвечает за питание школьников.

На заявление владимирской чиновницы Ольги Беляевой о том, что государство не должно кормить школьников, отреагировали в Минпросвещения. В ведомстве назвали недопустимым перекладывание ответственности за питание учащихся на плечи родителей. В министерстве подчеркнули, что обеспечение процесса питания школьников, а особенно детей-льготников, обязанность региональных властей.

Отметим, что директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева объяснила оговоркой свое высказывание о том, что школы должны только обеспечить условия для организации питания детей, а вопросами покупки продуктов, их доставки и приготовления должны заниматься родители. По словам чиновницы, ее фразы были выдернуты из общего контекста. Она признала, что организовывать процесс питания обязаны образовательные учреждения, а родители школьников должны только платить за это.

Обсуждая скандальное заявление владимирской чиновницы в беседе с НСН, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина посетовала на отсутствие должного контроля над порядком школьного питания со стороны региональных властей.

«Требования к школьному меню и к перерывам на прием пищи строго регламентированы законом. Существует перечень продуктов, которые категорически запрещено использовать при составлении детского меню. Но, к сожалению, несмотря на то, что законом порядок регламентирован, должного контроля над качеством школьного питания со стороны уполномоченных органов нет. А правом на бесплатное питание обладают не все учащиеся, а лишь определенные категории школьников, оговоренные в местном законодательном акте. Остальные, не вошедшие в перечень, получают питание на возмездной основе», — сказала Оксана Пушкина.Как отметила депутат, на основании ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Кроме того, согласно нормам СанПиН 2.4.5.2409-08, питание обучающихся в образовательных учреждениях обеспечивают организации общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации.Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей добавила, что видимо, владимирская чиновница действительно не точно выразила свою мысль.«Попытаюсь перевести то, что сказала чиновник, на русский язык, как говорится. Судя по всему, она имела в виду, что государство не должно кормить бесплатно. Школа, как известно, предоставляет образовательные услуги. Питание — это мера социальной поддержки. Условия создать для питания — да, а вот финансировать питание — если родители оплатят», — пояснила парламентарий.Напомним, что свое резонансное заявление Ольга Беляева сделала, комментируя прошлогоднее решение совета депутатов Владимира об отмене бесплатных завтраков для школьников за исключением учеников младших классов льготных категорий. Остальным учащимся придется платить по 20 рублей в день.